〈房產〉新北環狀捷運即將通車 可望催化30年老舊建物自住換屋潮

新北捷運環狀線於 12 月底前通車在即，將縮短雙北交通距離，對沿線房市形成催化更新效應，地產業者指出，新北市加速推動 30 年危老建築重建，改善人口老齡化的居住安全，不少台北市民考量房價親民及重劃區公園綠地多，選擇跨區到新北市購屋，捷運沿線的新興社區大樓將最受青睞。

鄉林 (5531-TW) 集團不動產研究室指出，台北市因房價高生活大不易，人口持續負成長，根據內政部統計，台北市今 (2019) 年 1-10 月淨移出人口數逼近 2.5 萬人，創下 18 年來新高，這些從北市外移的人口，主要轉往新北市、桃園市最多，今年由台北市遷到新北市人口數已達 4.8 萬人次。

同時，新北市捷運與台北市的交通連結越來越便利，平均房價只有台北市的一半，比價效應下吸引不少台北市民選擇跨區到新北市購屋，根據聯徵中心「購置住宅貸款統計資訊」揭示，去年第 3 季到今年第 2 季最近一年內，台北市電梯大樓住宅平均每戶鑑價約 2773 萬元，核貸授信金額為 1811 萬元，是新北市電梯大樓住宅平均鑑價 1330 萬元、核貸授信 915 萬元的兩倍之多。

鄉林集團董事長賴正鎰說，對雙北市民而言，捷運路網愈來愈完整，居住地方離捷運站遠近成了購屋考慮要件，新北捷運環狀線第一階段通車在即，通車段的起點為新店大坪林站，終點至新北產業園區站，沿線新店、中和、板橋、新莊四區房市都會持續受惠。

他預估，未來新店大坪林站可轉松山新店線、景安站轉中和蘆洲線、板橋站轉板南線與高鐵台鐵；新莊頭前庄站轉中和蘆洲線、新北產業園區站轉機場捷運線，大大縮短雙北之間的交通時間，這些區段的房價將穩定上揚。

新北市不動產買賣熱絡，除首購族群外，跨區換屋買盤也相當強勁，鄉林不動產研究室指出，新北老舊建築物林立，住宅汰舊換新需求逐年升高。

根據地政局統計，新北市 30-50 年屋齡的建築物比例佔 36.6%，逼近 4 成；加上台灣已經邁入高齡社會，65 歲以上人口在去年已超過 331 萬人，佔總人口數的 14.1%，許多高齡長者住在透天老屋或沒有電梯的舊公寓，上下樓很不方便，為了讓家中長輩能安心生活，成中年青壯族換屋，改買大樓社區的主因之一。

新北市 10 月份的前三大交易熱區為板橋區、新莊區及淡水區，主因是江翠北側重劃區、捷運迴龍站及淡海新市鎮周邊，持續有新成屋交屋移轉挹注。此外，今年上半年傳出等了 10 年的新北環狀捷運即將在年底通車，環狀捷運沿線周邊的新建案成了購屋者的優先選擇。