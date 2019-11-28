〈房產〉台北市新舊住宅大比價 蛋黃區大安區老宅仍位居高價區

依據台北市實價登錄資料統計近 1 年台北市新屋、老屋交易，新屋交易 3131 筆，平均每坪 79.2 萬元，老屋交易 8294 筆，平均每坪 51.5 萬元，新屋平均單價高於老屋 53.8%。房仲業者表示，台商回流及高端買方進場，支撐台北市新屋交易，不過買方普遍不追高，價格未出現大幅拉抬走勢，而 30 年以上老屋在台北市的供給量大、價格仍較平實。

統計顯示，台北市各行政區新屋、老屋交易量，近 1 年新屋交易量最大的區域為內湖區 499 筆，新屋平均單價最高為大安區的 118 萬元，而且老宅最高價也是大安區，每坪 74 萬元高於萬華、北投、內湖、大同、士林、文山、南港等 7 個行政區的新屋平均單價，可見大安區堪稱台北市最貴行政區；至於老屋在台北市量體大，是房屋交易主力，老屋交易量最大者為中山區，共 1,266 筆，而中山區也是新屋與老屋價差比率最高的區域。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，台北市素地少、都更整合困難，雖然危老重建有助城市新陳代謝，但市場新屋供給量仍偏少，交易量較受限，新屋平均單價在 90 萬元以上的行政區有大安、信義、中山、中正及松山，這 5 區是豪宅推案重點區域，因此新屋平均單價高，其中，中山區的新屋與老屋價差最大，主要是區域內房屋類型多元，反應在房價上也有大幅差異。

在老屋的價格表現上，大安區老豪宅最多，平均單價高，且屬於台北市精華地段，故老屋交易量是台北市第二大區域，至於老屋交易量最高的中山區，其區域內房屋類型多元，買方選擇性高，且位於台北市中心地帶，交通便利、機能佳，因此單價較低的老宅是購屋熱門選項。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，台北市雖為全台房價最高的都會區，不過一些區域老宅價格低，能以低門檻擁有台北市門牌，但她也提醒，老屋通常修繕費用不菲，未來維護金額也高，因此裝潢整修的費用也應納入購屋成本中，才能夠妥善評估。