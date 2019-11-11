〈南港世界明珠動工〉辦公大樓每坪成交價上看120萬元 住宅已有香港富豪接洽

南港輪胎 (2101-TW)「世界明珠」開發案今 (11) 日動工，榮譽董事長林學圃表示，世界明珠擁有高標準安全規模，用來當總統官邸一點也不為過，他並透露，辦公大樓每坪成交價上看 120 萬元，且住宅大樓已有台灣前 30 大企業家下訂，香港富豪也正接洽中。

林學圃致詞時表示，世界明珠 4 年後就會完工，將是全台第一座符合綠建築與核電廠防震等級的住宅，以這樣高標準的安全規模，用來當總統官邸一點也不為過。

林學圃也說，從現在開始，責任將一天比一天重大， 世界明珠要走向國際，有朝一日會成為台灣之光，要證明 60 年老字號的南港輪胎，不只輪胎有口碑，蓋的房子也一定不會讓大家失望。

「世界明珠」開發案總銷規模高達 1000 億元，全案基地 9453 坪，總樓地板面積達 7 萬坪，規劃 2 棟頂級七星級辦公大樓、商場，及 6 棟住宅大樓，共有 8 大棟地標建築，住宅約占 49.1%、辦公大樓約 42.5%、商場 6.7%、藝文展演占 1.7%。而商場已與微風集團簽約，租約為 20 年。

該開發案是台灣史上規模最大的單一預售案，由南港輪胎子公司南榮開發建築負責，聯強國際已斥資 50.87 億元，取得辦公大樓 15 個樓層，將作為聯強集團全球營運總部，每坪成交價高達 100 萬元，也創下南港辦公室行情最高價。華邦電也擬斥資不超過 8.5 億元，購置辦公大樓其中 2 樓層。

林學圃透露，目前辦公大樓已有賣方出價每坪 120 萬元，且除辦公大樓外，住宅大樓詢問度也相當高，已有台灣前 30 大企業家下訂，也有香港富豪透過管道接洽。