年底前美股可能會有些小亂流 但跌幅最多只有1-5%

有華爾街分析師指出，隨著 12 月的到來，美股可能會遇到一些顛簸，但任何回調幅度都應該會很小，以迎接聖誕行情。

分析師認為，中美之間貿易談判的基調足夠正面以保持股市上漲，然而，12 月 15 日新關稅的最後期限可能會帶來一些風險，儘管分析師們仍預計美中會達成某種協議，以阻止美股大幅下跌。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「近日股市走勢十分激勵人心，不僅川普總統在推特上宣布將達成貿易協議，而且白宮官員也說兩國之間的貿易協議樂觀，就連中國本身也在說正在取得進展。」

Sam Stovall 指出，從歷史上看，12 月是標準普爾 500 指數一年中表現最好的月份，但是眾所周知，該月月中常會出現低點。「我認為最終可能會因為一些市場噪音而讓股市下跌最多 1% 到 5%，但不至於出現 10% 到 20% 的跌幅；而且由於沒有經濟衰退的問題，所以我也看不出會出現更糟情形的可能性。」

Stovall 說，如果川普總統在談判過程中對貿易談判發表負面消息，那可能會對市場產生一些影響，但只要談判繼續進行，這都應該只是暫時的。他說：「這段時間以來，市場一直在無視這類東西。」「人們可能只是會說那只是川普的本性。」

RBC 首席美國股票策略師 Lori Calvasina 警告投資人，潛在的更大回調可能正在醞釀之中，因為根據期貨部位觀察，許多大型資金經理人數月來對股票的積極度超過以往。

她寫道：「這使我們須防範短期內出現整理走勢，如果這種情形在年底之前未能解決，將對 2020 年的表現構成陰影。」

在上週標準普爾 500 指數暫時休息後，技術分析師對本週美股表現感到鼓舞。在生物技術股飆升的推動下，以小型股為主的羅素 2000 指數週一 (25 日) 創下 52 週新高。

今年以來，標普 500 指數上漲 25.8%。根據 Bespoke 的說法，在感恩節期間之前上漲超過 20% 的年份中，在年底前通常會走得更高，但升幅並不明顯，平均為再升 1.8%。過去曾發生過 22 次此類情況，在感恩節後的至年底的時間裡，有 77% 機會標普指數會上漲。

Fundstrat 技術分析師 Robert Sluymer 表示，如果年底前股市下跌，跌幅也應該很小。他說，投資人現在應留心小幅拉回，但在明年第一季稍晚時可能會有更大的跌勢。

Sluymer 說：「任何與貿易或我們不知道的外部事件都可能發生，」「最好是年底前繼續看多，並直到第一季中期或後期。」