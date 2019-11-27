即使遭到放空 這些美股今年表現仍不錯

鉅亨網編譯張祖仁 2019年11月27號9點18分

今年以來美股上漲約 25%，對於空軍來說似乎是艱難的一年。

據投資機構 Bespoke Investment Group 統計，在羅素 1000 指數中流通股數有 20% 以上最被市場放空的個股， 2019 年以來的總報酬率仍高達 14.81%，雖然落後標準普爾 500 指數 25% 的報酬率，但分析師寫道，這意味著這些被放空的個股「相對而言表現不錯」。

Bespoke 指出，與羅素 1000 指數中放空最少的股票相比，2019 年以來上漲 31.27%，是放空最多的股票的回報率 2 倍以上。

Bespoke Investment Group 在下表中列出了放空數量最多的股票，按其遭放空股數的百分比排序：

網路約會公司 Match Group (MTCH-US) 有近 59% 的股票被放空，位居榜首。該股最近經歷一段坎坷走勢，本月以來下跌 4.4%，過去三個月下跌近 19%，但該股在 2019 年的報酬率仍超過 60%。

Bespoke 表示，總體而言，羅素 1000 指數的流通股中有 4.9% 遭放空，其中通訊服務類股的流通股遭放空比率最多，為 7.5%；公用事業是放空者最不感興趣的對象，該類股的流通量中只有 3% 被放空。

在個股中，酒精飲料生產商 Brown-Forman Corp. (BF.A-US) 的流通股被放空比率最低，只有 0.2%，到目前為止，該公司的股票報酬率為 36.5%。

其他空頭部位偏低的其他知名個股包括：Nike Inc. (NKE-US) 的 0.6%、嬌生公司 (Johnson & Johnson) (JNJ-US) 的 0.64%、菲利普莫里斯國際 (PM-US) 的 0.66%、百事可樂 (PEP-US) 的 0.69%、Altria Group Inc. (MO-US) 的 0.7%、微軟公司 (MSFT-US) 的 0.82% 和亞馬遜 (AMZN-US) 的 0.82%。

Bespoke 分析師指出，其中有趣的是，儘管像 Altria 和菲利普莫里斯國際這樣的菸草公司常被部分基金和散戶視為不受歡迎的投資標的，「但它們的高股息殖利率就足以讓空頭卻步，畢竟放空者須支付這些股息。」