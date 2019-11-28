小摩預估：明年景氣將回溫 債券熱潮將退燒

今年以來，隨著全球經濟不振、以及世界各國央行紛紛調降基準利率，使得債券市場經歷了自 2011 年以來，表現最好的一年。但是，小摩分析師認為，投資人不應該將目前債市的亮眼表現視為常態，並表示若明年經濟成長回溫，則債市的光景將不再。

由於投資人擔心經濟可能會步向衰退，導致債券殖利率自今年以來持續下跌，另外，聯準會三次的利率調降、以及歐洲央行的債券購買方案，拉動全球固定收益資產價格攀升。

而無庸置疑的，世界各國央行的刺激政策，的確紓緩了經濟衰退的風險，小摩分析師預估，明年第二季，聯準會有可能會再進一步的調降利率，並且短期內不會有升息的動作。

小摩分析師認為，聯準會將維持低利政策，而支撐此看法的背後原因，主要是聯準會目前正在考慮採取的「彈性通膨目標」。相較於強制將通膨目標訂為 2%，較為彈性的通膨目標，可以容許通膨成長率在 2% 以上、或是 2% 以下來回變動。因此，就算是在通膨率高於 2% 的情況下，聯準會也不會馬上採取升息政策。

小摩分析師認為，儘管聯準會短期內不會升息，但美國持續回溫的經濟，仍將會推使 10 年期公債殖利率上升。在通膨成長率增高的情況下，投資人會要求更高的殖利率報酬，或者將資金轉向其他風險性資產，例如：股票，以追求更高的投資報酬率。

小摩分析師肯定聯準會的政策，並相信今年以來一連串的利率調降，將可避免美國經濟步向衰退，並且拉高通膨成長率。

美國 10 年期公債殖利率於週四 (28 日) 亞洲盤暫報 1.797%，較今年年初的 2.67% 大幅下跌。