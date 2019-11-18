小摩上調全球股市展望 看好新興市場、美股大盤

摩根資產管理公司 (JP Morgan Asset Management) 在週一 (18 日) 上調了對全球股市的展望，指出因中美貿易談判取得突破，中美兩國越來越接近達成貿易協議，美國經濟衰退風險有所下降，獲利前景溫和正向。

摩根全球多資產策略師 Patrik Schowitz 在一份報告中表示：「我們在今年大多數時間裡，對股市前景持謹慎看法，然而最近幾週情況有所轉變，改變來自幾項因素，我們認為還有發展的餘地。」

Schowitz 指出，市場重燃中美達成貿易協議的樂觀情緒，美國衰退風險也從 50% 降到 20%-30%，獲利可能成長等因素是該機構做出調整的主因。此外，Schowitz 也表示，新興市場和美國大盤股票現在是該公司最為看好的領域，並且對周期性股票市場的看法也越來越樂觀。

Schowitz 表示，股價從十月份的低點回升，「投資者似乎正在重新冒險」。在最近的反彈之後，MSCI 所有國家世界指數 (MSCI ACWI Index) 與歷史高位相距不到 1%。

MSCI 所有國家世界指數 (圖片：彭博社)

報告中也指出，在截至 9 月底的季度中，獲利優於預期，這表明全球收益將谷底回升。

不過，Schowitz 也警告表示，有鑑於貿易談判仍可能失敗，並且經濟數據可能無法持續，現在投入「風險資產還為時過早」。Schowitz 也因此較不看好澳洲和美國小型股。

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