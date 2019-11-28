傳蘋果明年推有史以來最大6.7吋OLED螢幕

南韓新聞網站《ETNews》援引產業消息來源稱，蘋果 (AAPL-US) 明年將改變 iPhone 螢幕尺寸，推出較目前機種大一點和小一點的機型。

根據該網站，蘋果將推出 3 款 iPhone 分別為 5.4 吋、6.1 吋、6.7 吋。2019 年蘋果推出的 3 款 iPhone (11、11 pro、 11pro max) 分別為 6.1 吋、5.8 吋和 6.5 吋。

該報告稱蘋果計畫向三星採購 5.4 吋和 6.7 吋的螢幕，與 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 同樣採用 OLED 技術，另外 6.1 吋的 OLED 螢幕供應商則為 LG。

蘋果沒有立即回應置評請求。

iPhone 11 目前搭載 LCD 螢幕。LCD 螢幕雖然比 OLED 便宜，但色彩廣度與其亮白色和深黑色卻比不上 OLED，因此觀看照片和電影時，OLED 螢幕更吸引人。

《ETNews》稱蘋果可能會持續推出「4 款以上」的 iPhone，「其中一款可能支援 5G」。知名蘋果分析師郭明錤則曾提過，蘋果 2020 年全部旗艦手機都將配備 5G 通訊功能。

然而，雖然蘋果 2020 年 iPhone 大多預計一如既往在 9 月宣布，但郭明錤表示蘋果第一季會先宣布一款定價 399 美元的便宜機型，可能會稱為 iPhone SE2，外觀與目前的 iPhone 8 一樣，螢幕為 4.7 吋，但採用 iPhone 11 系列的新晶片。