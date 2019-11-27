美股早盤 - 耐用品訂單、就業表現優 四大股指早盤延續漲勢

週三 (27 日) 公布經濟數據總體上優於預期，失業人數顯著下滑、10 月耐用品訂單意外增加、Q3 GDP 修正值上調，美股四大股指早盤延續漲勢，緊接著市場將持續關注 10 月個人支出報告與 Fed 即將公佈經濟褐皮書。

截至台北時間週三 (27 日) 22 時許：

道瓊指數上漲 42.38 點或 0.15%，暫報 28108.85 點

那斯達克上漲 22.64 點或 0.26%，暫報 8670.57 點

標普 500 上漲 4.6 點或 0.15%，暫報 3145.12 點

費半上漲 8.81 點或 0.51%，暫報 1732.07 點

台積電 ADR 上漲 0.09% 至每股 53.68 美元

十年期美債殖利率上漲 1.44% 至殖利率 1.765%

紐約輕原油下跌 0.05% 至每桶 58.38 美元

布蘭特原油上漲 0.06% 至每桶 64.31 美元

黃金下跌 0.41% 至每盎司 1454.63 美元

美元指數上漲 0.16% 至 98.41 點

(圖：Google)

焦點個股

惠普 (HP)(HPQ-US)

基於 NON-GAAP 財報關鍵數據：

稀釋後 EPS 報 0.60 美元，優於市場預期的 0.58 美元，優於去年同期的 0.54 美元，亦優於財測預估的每股 0.55 美元至 0.59 美元

淨收入 (不含稅後調整和其他收購費用) 報 5.11 億美元

Under Amour(UA-US)

UA 早盤上漲 6.74%，投資機構 Raymond James 上調 Under Armour 股票評級至「強力買進」(Strong Buy)，並將 UA 目標價定為每股 30 美元。

波音 (BA-US)

波音早盤下跌 1.24%yl，出於公共利益和航空安全需要，FAA 認為有必要保留對所有波音 737 Max 飛機發放適航證書之權利，並稱未來將成為所有 737 Max 飛機適航證書的唯一發行機構，737 Max 今年取得認證的希望再度渺茫。

蘋果 (AAPL-US)

早盤上漲 0.58%，《日經新聞》報導，由於 AirPods 系列耳機持續熱銷，蘋果要求中國廠商加倍產量，以因應即將到來的聖誕節假期需求。

今日關鍵經濟數據

美國當週 (11/16) 當週初請失業金報 21.3 萬人，前值自 22.7 萬人修正至 22.8 萬人

美國當週 (11/16) 當週初請失業金四週均值報 21.98 萬人，前值 22.1 萬人

美國 10 月耐用品訂單月增率終值 0.6%，預估 - 0.5%，前值自 - 1.2% 修正至 - 1.4%

美國 Q3 實質 GDP 季增年率修正值報 2.1%，預估 1.9%，前值 1.9%

美國 Q3 核心 PCE 物價指數年化季增率修正值報 2.1%，前值 2.2%

美國當週初失業金人數銳減 1.5 萬，下滑至 21.3 萬人，回落至接近經濟衰退之後的最低水平。

美股 Q3 GDP 修正值 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

First Abu Dhabi Bank 宏觀策略師 Simon Ballard 表示，隨著美國總統川普暗示談判已接近尾聲，提振市場對於年底前達成貿易協議的看法，使投資人情緒和後續風險偏好上升。

DailyFx 財經網指出，在聯準會三度降息後，美國經濟復甦情況有望體現在近期經濟數據表現，預計近期美國經濟數據有望逐步回暖，這有利於美元延續強勢表現。核心 PCE 物價指數為聯準會衡量通膨重要指標之一，一旦該數據表現良好，有望刺激聯準會結束「調整性」降息預期。

隨著感恩節假期到來，市場交易和投資表現反而偏向清淡，華爾街分析師認為，市場清淡恐使流動性降低，投資人必須提防因流動性稀缺而引發的市場波動。

根據《路透社》調查，分析師預計 2020 年美股漲勢可能有減緩趨勢，CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，2020 年股市景況雖好，但不會太好，並預計明年標普 500 將收於 3380 點左右。

Stovall 稱，企業股票將受益於全球經濟增長穩定、各國央行寬鬆政策以及美國企業盈利優於預期等。