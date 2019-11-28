美股盤後 — 褐皮書+強勁數據送暖 三大指數感恩前夕再創輝煌

週三 (27 日) 華爾街對美中協議抱持樂觀，最新經濟數據春風送暖，顯示美國經濟具彈性，美股三大指數續創歷史新高，然而，投資者於感恩假期前審慎入市，今日交易量較月均量下滑約 20%。

聯準會週三釋出美國經濟真相，褐皮書寫道：在勞動力市場緊張的情況下，美國經濟自 10 月到 11 月中旬溫和擴張，但通膨速度依然緩慢，存在一定的工資壓力，一些企業受到關稅影響而提高產品價格，以彌補上升的成本。

週三 (27 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 13.14 點，或 0.42%，收 3153.65 點。

那斯達克指數上漲 57.24 點，或 0.66%，收 8705.17 點。

美股道瓊指數上漲 42.39 點，或 0.15%，收 28164.07 點。

費城半導體指數上漲 12.65 點，或 0.73%，收 1735.91 點。

標普 11 大板塊僅工業板塊下滑，非必需消費品、通訊服務與資訊通訊領漲。(圖片：Finviz)

尖牙股齊升大漲，僅 Alphabet 小幅下滑。亞馬遜 (AMZN-US) 在黑色星期五前持續大漲 1.20%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.34%；Netflix (NFLX-US) 上漲 1.10%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 0.066%；臉書 (FB-US) 上漲 1.52%。

韓媒爆料，2020 年蘋果秋季發布三款新機 iPhone 尺寸將有 5.4 吋、6.1 吋，以及史上最大的 6.7 吋，突破目前 iPhone 11 Pro Max 的 6.5 吋，三星與 LG 將聯手拿下蘋果明年新機 OLED 面板業務。

半導體類股普遍走高。美光 (MU-US) 上漲 3.09%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 2.31%；應材 (AMAT-US) 上漲 1.25%； AMD (AMD-US) 上漲 1.08%；博通 (AVGO-US) 上漲 0.69%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.65%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.66%。

戴爾 (DELL-US)、惠普 (HPQ-US) 最新財報皆顯示，購物旺季銷售將收到英特爾個人電腦 (PC) 晶片供貨不足影響，兩家公司紛紛下調財測，其週三股價分別下跌 5.40% 與 1.35%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.49%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.60%。

金融股集體上揚。花旗 (C-US) 上漲 0.34%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.21%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.98%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.36%。

焦點個股

黑色星期五前，非必需消費品類股是標普表現最好的板塊。

投行 Raymond James 上調 Under Armour 評級，週三其股價大漲逾 6%。(圖片：AFP)

投行 Raymond James 將零售商 Under Armour (UAA-US) 股票上調為「強力買入」。該行分析師認為 Under Armour 處於多年、盈利和可持續增長週期，為弱勢且被低估的個股，其股價週三大漲 6.17% 至每股 19.10 美元。

重型機械廠商 Deere（DE-US）最新財報顯示，貿易緊張正在減緩美國農民購買設備的速度，因此發布了低於預期的財測，其週三股價下滑 4.30% 至每股 169.06 美元，成為標普週三表現最差的企業。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 週三宣布，出於利益和航空運輸安全的考量，該機構必須保留對所有 737 Max 飛機簽發適航證書和適航出口證書的權力，還將分別檢查每架 737 Max 飛機，波音股價週三走跌 1.53%，抑制道瓊本日漲勢。

關鍵數據

美國當週 (11/16) 當週初請失業金報 21.3 萬人，前值自 22.7 萬人修正至 22.8 萬人

美國當週 (11/16) 當週初請失業金四週均值報 21.98 萬人，前值 22.1 萬人

美國 10 月耐用品訂單月增率終值 0.6%，預估 - 0.5%，前值自 - 1.2% 修正至 - 1.4%

美國 Q3 實質 GDP 季增年率修正值報 2.1%，預估 1.9%，前值 1.9%

美國 Q3 核心 PCE 物價指數年化季增率修正值報 2.1%，前值 2.2%

華爾街分析

E * Trade Financial 投資策略副總裁 Mike Loewengart 表示：「今天修正的 GDP 值有很多值得感謝的地方，那就是來自消費者的實力。如果形容經濟是怎麼一回事，那麼我說它是具有彈性的。」

Wedbush 證券公司股票交易董事總經理 Sahak Manuelian 說：「只要消費者保持某種程度的強勢，市場就處於良好狀態。」

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 認為美中將達成階段協議，因為川普正面臨大選之年，中國承受不起更多的經濟壓力，2020 年全球經濟回穩，以及央行低利率政策，都將進一步為股市提供支持，預測標普指數明年落在 3000 至 3250 區間。

Seema Shah 也警告，如果在 12 月 15 日的下一個中國關稅生效前無法達成階段性貿易協議，股市可能會重現去年底的拋售潮，甚至更糟。

週四 (28 日) 為慶祝感恩節，屆時美股和債券市場會休市。