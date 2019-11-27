Fed理事：建議採取彈性平均通膨目標

美國聯準會 (Fed) 理事 Lael Brainard 於週二 (26 日)，在紐約商業經濟協會 (New York Association for Business Economics) 發表演說時表示，對於美國短期內的經濟成長，抱持樂觀態度。

Brainard 表示，儘管有中美貿易戰的不確定因素，以及全球經濟仍舊疲軟，但是，受惠於美國國內強勁的就業市場以及消費部門需求，預估短期之內，經濟將呈現穩定成長態勢。

儘管最新公佈的通膨數據顯示，美國 9 月核心個人消費支出指數 (Core PCE) 年增率為 1.7%，仍低於聯準會的目標通膨率 2%，但 Brainard 表示，目前的通膨表現仍在預期之中。

美國核心 PCE 物價指數年增率 圖片：Fred

除此之外，為了對抗經濟衰退風險，聯準會於今年以來，已採取三次的利率調降，將聯邦資金利率區間下調至 1.50%-1.75%，Brainard 認為，聯準會已採取了「重大行動 (Significant action)」，而對於政策所發揮的成效，仍需要更長時間的觀察和等待。

Brainard 的說法亦呼應了聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 於週一 (25 日) 的發言，鮑爾在演說中表示，美國經濟表現穩定，而當前的貨幣政策亦屬適當。

另外，Brainard 亦建議聯準會採取「彈性平均通膨目標 (Flexible inflation averaging)」，也就是說，相較於強制的將通膨目標設定在 2%，聯準會對於通膨目標設定，應採取較為彈性的作法，只要中長期的平均通膨率維持在 2% 左右，應允許通膨率在高於 2%、或者低於 2% 之間來回變動。

另外，對於刺激經濟成長，Brainard 亦提出了不同的政策建議，他表示，若是發生經濟衰退，而導致聯準會必須將基準利率降至為零的情況，聯準會還可以使用設定利率上限 (Interest Rate Cap) 的政策，也就是透過資產購買的方式，將短、中期的債券殖利率維持在一定的水平。