FAA重申波音737 Max還需全面檢查 今年獲認證希望渺茫

距 2019 年結束，僅剩最後的 35 天，而美國聯邦民航局 (FAA) 最新的表態顯示，波音 737 Max 希望在今年取得認證的機會，也已經愈來愈渺茫。

FAA 在兩週內第 3 次公開表示，還需要花費時間全面審核，來認定 737 Max 的安全，在週二 (26 日) 最新的聲明中，FAA 指出，尚未完成對 737 Max 飛機設計變更和相關飛行員培訓的審查，在飛機完成多輪嚴格測試之前，不會批准飛機復航。

波音原本對通過審核信心十足，在 11 月 11 日發布的進度報告中，波音表示，有可能在 12 月獲得 FAA 的適航認證，並重新向客戶交付 Max 飛機，到明年 1 月正式復航。

FAA 聲明強調，已通知波音公司，出於公眾利益和航空商業安全的需要，FAA 決定保留為所有 737Max 飛機發放適航證書的權力，直到確保波音公司有完備的品質控制和驗證程序，以及其他程序也都符合所有監管標準。

一位熟悉時間流程的人士表示，波音要復飛，尚有多項障礙需清除。首先，FAA 會進行人為因素測試，以此評估改版的 MCAS 飛行控制軟體。這項測試可能需要 3-4 天，預計將於下週開始。

到 12 月中旬，Max 可能會進行最後認證飛行。結束後，可能需要一兩週的時間來分析數據，並完成有關是否復飛的最終報告。

737 Max 自 3 月起在全球範圍內停飛，因為在之前於 5 個月內，出現兩起重大傷亡的空難事故，兩次墜機共造成 346 人死亡，均歸因於自動飛行控制系統出狀況。

持續的危機使波音 737 失去了最暢銷機種的頭銜，被空中巴士 A320 系列飛機的訂單數量超過。