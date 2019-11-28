美國10月消費者支出月增0.3% 創近3個月新高

週三 (27 日) 美國商務部公布 10 月消費者支出報告，經季節性調整後，整體消費者支出上升 0.3%，為近三個月來最佳表現。其中，大部分來自電力和天然氣等能源支出增加，抵銷了新車購置下滑。

美國商務部表示，經季節性調整後，10 月份個人消費支出或家庭支出較 9 月份上升 0.3%。不過，若排除長期調整後商品支出金額，如消費者於汽車與零件、建材供應以及家具等商店等，該指數下降了 0.7%。

上圖為美國 10 月個人所得月增率，下圖為 10 月消費者支出月增率 (圖：Zerohedge)

上述報告稱，10 月份家庭收入總體持平，經季節性調整後，工資月增率為 0.4%，高於 9 月份的 0.1%，其中部分增長反映美國商務部所做的調整，該部門計入今年秋天與通用汽車罷工相關的薪資和合約批准撥款。

隨著貿易戰和全球經濟增長放緩抑制了商業投資，美國經濟幾乎依靠消費者支出支撐。美國商務部另一份報告顯示，2019 年第三季 GDP 增長修正值為 2.1%，增長原因大部分來自強勁的消費者支出，抵消了商業投資下滑。

然而，隨著第四季將至，消費者信心減弱可能引起投資人關注。世界大型企業聯合會 (Conference board) 週二 (26 日) 公布數據指出，11 月美國消費者信心指數降至 125.5，已呈現連續四個月下滑，顯示美國消費者對於未來經濟前景仍有疑慮，消費支出恐因此減少。

另外，10 月份個人消費支出物價指數 (PCE) 年增 1.3%，與 9 月持平；扣除食物和能源等價格具高波動性產品後，10 月美國核心 PCE 年增 1.6%，低於 9 月的 1.7%，該指數為聯準會 (Fed) 用以觀察通膨的重要指標，該行設立通膨目標為 2%。