英特爾CPU供不應求 波及HP、戴爾PC業務

週二 (26 日) 美國惠普 (HP)(HPQ-US) 與戴爾 (DELL-US) 於美股盤後公布最新一季度財報，兩電腦製造大廠皆承認，由於英特爾 (INTC-US) 公司 14nm 製程 CPU 產能無法滿足市場需求，供應量吃緊，造成出貨延遲，兩大電腦供應商表示對公司前景擔憂，戴爾更在財報公布後，因為下調財測，股價受創，盤後下跌 4.10%。

本季度遇上聖誕節前夕的購物熱潮，PC 需求強勁，惠普表示第四季度的營收亮眼，但公司憂心英特爾 CPU 供應吃緊，恐怕會限制本季度銷售額；戴爾也在財報會議上，下調 2020 會計年度財測展望。

惠普營收走勢 (圖片: IR.HP.COM)

戴爾指出，英特爾尚未透露 CPU 短缺情形，他們無法預估虧損情況，且英特爾第四季財測仍維持不變。

英特爾 (INTC-US) 上週三 (20 日) 罕見的對外聲明，解釋由於 CPU 需求快速增加，即便擴大 CPU 產能，下半年 PC CPU 產能較上半年擴增達雙位數，但與上半年相比，下半年 PC 晶片供應量仍極度吃緊，現有 14nm 製程 CPU 產能已無法滿足市場需求。

英特爾預測第四季度調整後每股盈餘為 1.24 美元，營收約為 192 億美元，當時超越市場預期； FactSet 分析師預計英特爾第四季度，每股盈餘為 1.25 美元，營收約落在 191.9 億美元。

戴爾指出英特爾尚未透露 CPU 短缺情形，他們無法預估虧損情況 (圖片: AFP)

戴爾副董事長 Jeff Clarke 在週二 (26 日) 的財報電話會議上表示：「本季度末英特爾的 CPU 短缺情況惡化，如今正在影響我們的商用 PC 和高端 PC 產品的第四季度出貨量。」

市場憂心，英特爾 CPU 供不應求將導致晶片價格上漲，削弱 PC 大廠獲利與營收，PC 製造廠可能棄英特爾而去，轉投入晶片廠 AMD 的懷抱中。