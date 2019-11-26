5G發展：中國搶先 但美國仍有機會取得優勢

儘管中國發展 5G 網路的進度快速，但專家表示，美國在爭奪主導地位上仍具有一些優勢。

中國於 11 月 1 日在全國推出了 5G 網路，有三家國有營運商提供了 5G 服務相關劃。之後，北京當局更表示已啟動了針對 6G 網路的研發工作。

5G 是具有超高速數據傳輸速度的移動網路，且可支援自動駕駛車等技術。儘管 6G 是更進一步的計畫，但由於全球許多地區仍使用 4G 網路，因此 5G 發展目前仍處於早期階段。

CFR 數位和資訊空間政策計劃主任 Adam Segal 指出：「這些發展趨勢顯示美國正在下一代通信技術競賽中處於落後。」

儘管中國率先啟動了 5G 網路，並不意味著競爭已經結束。

歐亞集團主管 Paul Triolo 表示，美國的創新能力可以為其帶來優勢。 美國科技公司已經開始研究自動駕駛汽車，擴增實境和虛擬實境，這些都將是 5G 網路的幾個殺手級應用。

Triolo 說：「即使中國推出 5G 的速度更快，美國最終也會在足夠的廣度和範圍內推出 5G，並有能力基於 5G 技術進行更多創新。」

Cascend Securities 首席投資策略師 Eric Ross 表示，5G 網路有望提供更大的頻寬和更快的速度，像 Google(GOOGL-US) 和 Facebook(FB-US) 這樣的公司可以利用它們開發更高級的服務，而在美國，蘋果也是一股強大的力量。為了取得成功，CFR 的 Segal 認為美國需要專注於軟體開發。

一種方法是重新利用該國的中頻段，中頻段目前已被軍方或氣象雷達使用。 Ross 認為，將它們應用於 5G 可能會更有效，而非現在使用的高頻段。中國的 5G 系統使用較低的頻段，可覆蓋更大的區域並提供更一致的網路覆蓋率。

Ross 說：「此並不表示中國的技術更好。技術是相似的，只是策略不同」。Segal 表示，美國對國內技術製造業更多的投資也可以幫助其獲得優勢。