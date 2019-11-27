台股盤後－蘋果、5G概念股齊發威 收漲70點 攻克所有均線

台股今 (27) 日開高走高，在蘋概三王領軍蘋概股、及 5G 概念股走揚下，大盤盤中最高衝到 1165.73 點，並維持高檔盤旋，終場加權指數上漲 70.64 點，收在 11647.46 點，攻克 5 日線，重返所有短期均線之上，成交值 1088.7 億元。

蘋概三王今日為盤面中流砥柱，股王大立光勁揚 2.14%，收 4530 元，一口氣收復 10 日線、月線，站上所有短均線；台積電也走升 1.3%，收在 311 元，也收復所有短期均線；鴻海上漲 0.78%，收在 90.6 元，雖然站回 90 元大關，但是 5、10 日線糾結處為上檔反壓，形成鴻海漲勢相對小漲主因。

其餘蘋概股表現也不俗，國巨、可成、群創、景碩、奇力新、禾伸堂、玉晶光等都勁揚，推升大盤走高。

聯發科推 5G 單晶片，台灣 5G 市場宣告升級，聯發科今日雖然僅小漲，但相關概念股強強滾，眾達 - KY、宏捷科、智易、臻鼎 - KY、欣興、穩懋等都勁揚。

傳產金融股也穩盤，台塑四寶、統一、中鋼、中壽、永豐金、元大金都穩步紅盤。

整體來說，貿易戰雙邊領袖均有達成協議意願，讓資本市場氣氛一片樂觀，台股所有短期均線多頭排列，而 MSCI 昨天調降權重生效時，外資在期、現貨仍買超，顯示績優台股仍具吸引力，預期接下來要挑戰前高 11668 點非難事。