中國美元債發行 初步價格指引利差大於以往

中國最新美元債發行的初步價格指引利差高於 2018 年。此次美元債發行規模空前，也是三年來的第三次。

星展銀行駐新加坡宏觀策略師 Wei Liang Chang 表示：「初步價格指引的利差似乎擴大了，貿易不確定性和中國經濟成長的放緩導致風險溢價略有上升，但是此次美元債發行之舉表明，中國仍在堅守深化美元債市場的戰略。」

中國周二公佈的美元債發行初步價格指引顯示，五年期債券殖利率在比相同期限美國國債殖利率高 65 個基點的區域。去年中國發行美元債券時，這一利差是 50 個基點，2017 年更是只有 30-40 個基點。不過隨著發行工作的推進，價格仍會有變。

除了 5 年期債券外，中國此次發行的美元債還有 3 年期、10 年期和 20 年期品種，將有助於為包括民營企業和地方政府在內的中國美元債發行人創建一條基準美元債殖利率曲線。

據知情人士透露，截至週二 (26 日) 上午，這些債券已經獲得逾 150 億美元的認購，是 60 億美元目標發行量的兩倍以上。

高騰國際資產管理有限公司的固定收益董事總經理 Wonnie Chu 預計，最終確定價格時，利差會有所下降。她說，鑒於市場對優質發行人所發債券的強勁需求，此番投資者認購料會非常踴躍。

去年中國美元債發行的認購狀況顯示，伴隨當時美中貿易戰的升級，美國投資者的興趣有所減弱。通常情況下，中國投資者是中國發行人發行的美元債券的主力買家，這些債券是國內銀行投資外匯存款的便利之地。

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