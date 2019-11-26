中國擬發行規模60億美元債 發行溢價上升

據《彭博》報導，中國計畫發行美元計價之主權債券，規模將達 60 億美元，創下中國財政部於歷年以來，最大規模之美元債發行金額。高於 2017 年的 20 億美元、以及 2018 年的 30 億美元。

中國政府指定了 13 間投資銀行，負責債券的發行及承銷，包括中國銀行、交通銀行、中國建設銀行等。債券到期期限包括 3 年期、5 年期、10 年期、以及 20 年期。據知情人士透露，今日 (26 日) 一早，債券認購規模已到達 150 億美元，高於預計發行的 60 億美元。

根據星展銀行駐新加坡的宏觀策略分析師 Chang Wei Liang 表示，由於中美貿易戰所造成的不確定性，以及中國經濟成長放緩，本次美元債的發行溢價，將較過去提高。

根據中國政府於本日 (26 日) 所公佈之初始價格指引 (initial price guidance)，5 年期債券的發行價格，相較於同年期的美國公債，將以高出 65 基點之溢價發行。比較去年的債券發行溢價 50 個基點，以及 2017 年的溢價 30-40 個基點，顯示中國政府發行的美元債，溢價呈現逐年上升的趨勢。

目前中國的美元債發行總規模已達到 7400 億美元，除了美元債之外，中國政府亦於日前發行了歐元計價的主權債券，規模高達 40 億歐元，並於發行時吸引了 200 億歐元的認購訂單，獲得 5 倍超額認購。

中國美元債規模 (圖：Bloomberg)

儘管針對中國政府發行的美元債券，市場需求仍舊持續上升，但是，中國一般企業，卻面臨著到期美元債無法償還的困境，舉例而言，天津物產集團於週五 (22 日) 和投資人宣佈，對於 12.5 億美元之到期債券償還困難，要求投資人在延後還款、降低還款利率、或是以票面價格的折價 33%-64% 金額償還，三種方案之間做選擇。



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