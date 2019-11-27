德國奧迪宣布裁撤一成人力 電動車等部門將新增2000人

德國高級汽車品牌奧迪 (AUDI) 在週二 (26 日) 時宣布，該公司將在德國進行人事精簡計畫，人數超過目前的一成。目前奧迪在德國約有 6 萬名員工，預計在 2025 年前將會裁撤最多 9500 名的公司員工。

奧迪汽車隸屬於德國福斯汽車集團 (VOWG_p-DE)，該公司在 26 日時指出，將於 2025 年之前精簡在德國的 10.6% 人力，人數最多將達到 9500 人。將利用提前退休制度等方式來進行，其中對象也包含了公司的管理職員工。

這次的人力精簡計畫，預估在今後的 10 年時間可為奧迪省下 60 億歐元 (約 66 億美元) 費用，該公司的收益率也將來到 9-11% 水準。

但是在另一方面，奧迪的電動車 (EV) 及數位 IT 部門，則預計將新增最多 2000 個工作機會。

而這次奧迪的勞資雙方也達成協議，雙方同意將非強制解雇制度延長至 2029 年底，來保障員工的工作權益。

過去奧迪為了讓柴油車順利通過廢氣排放檢測，在車輛所搭載的軟體動了手腳。東窗事發後，在與賓士、BMW 等豪華車對手的競爭當中陷入苦戰。為確保公司今後能持續成長，這回的人事精簡也是構造改革中的一環。

不過除了奧迪，德國的戴姆勒汽車公司也在 11 月 14 日時，發表了人事精簡方案，針對管理職員工將裁撤 10% 的人數。

全球汽車大廠紛紛搶攻電動車：

目前全球的汽車大廠，紛紛投入電動車的研發。除了應付各國政府更嚴格的廢氣排放標準與政策，另一方面也是為了解決日益嚴重的地球溫室效應問題。

像是德國賓士就於日前發表了量產型電動車 EQC，未來還將陸續推出 Smart EQ 各系列的電動車款，也會推廣至賓士的各個系列。預計到了 2025 年時，EQ 純電動車的銷量占比將來到 15-25%。

在 BMW 方面，除了 i3、i8 等電動車款外，在日前也預告將於 2021 年時發表 i4 電動車。

日本 Lexus 也在上週五 (22 日) 於廣州車展中發表了第一款純電動車 UX300e，母公司的豐田汽車 (7203-JP) 也在今年與中國 BYD 簽約合作，計畫自 2020 年起陸續在中國市場推出電動車。而本田汽車 (7267-JP) 更打算在 2025 年時，將歐洲市場所銷售的車種全部電動化。