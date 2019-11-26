中國新車將標配胎壓偵測器 三大台零組件廠大進補

市場傳中國工信部文件已顯示，明年 1 月 1 日起中國所有類型新車將強制安裝胎壓監測器 (TPMS)，未來中國 TPMS 需求規模勢必放大，台相關廠商受惠，激勵六暉 - KY(2115-TW) 早盤攻上漲停，橙的 (4554-TW) 也大漲 7% 附近，法人指出，六暉因具備氣門嘴生產技術，使胎壓偵測器大廠為升 (2231-TW)、橙的等都是其主要下游客戶，受惠程度最大。

為升、橙的均積極布局中國市場，此二大廠商主要以 TPMS 的電子模組為主要技術，不同於六暉以氣門嘴技術為主，且氣門嘴毛利相對佳，法人看好，六暉可望受惠最大。

統一投顧指出，目前全球 TPMS 模組企業主要由美國 Sensata、德國 Continental、日本 Pacific、美國 TRW 和德國 HUF 五大企業掌控，除了日系供應鏈相對封閉，Sensata、Continental 皆有外包需求，不排除六暉後續有望接到大廠的 TPMS 氣門嘴訂單，並進一步改善產品組合的毛利表現。

六暉表示，中國市場占營收比重約 40% 左右，將積極提升業務，廈暉新廠建造中，預計明年第二季可開始投產。

橙的則指出，正全力布局兩岸和歐美 TPMS 市場，策略逐漸奏效，除了主力市場歐美 AM，中國客車 OEM 客戶維持穩定的拉貨力道，未來將積極搶攻中國重型車輛利基型市場，可望打入更多品牌車廠、輪胎通路和汽車零件通路。