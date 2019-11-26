福斯汽車加入SEMI 加速車用電子技術發展

國際半導體產業協會 (SEMI) 今 (26) 日宣布，德國汽車大廠福斯汽車 (Volkswagen AG) 正式成為 SEMI 的一員，在加入會員後，福斯汽車將可利用 SEMI，開發國際標準與經營全球技術發展路徑所提供的各項產業服務，並透過 SEMI 全球平台，推行跨供應鏈產業一致性。

繼奧迪 (Audi) 之後，Volkswagen 成為全球第 2 家加入 SEMI 會員的汽車 OEM 業者，也是 SEMI 全球車用電子諮詢委員會 (GAAC) 的創始會員之一。GAAC 於美國、歐洲、日本、中國及台灣皆設有分會，目的在創建資源整合、趨勢交流的跨產業鏈場域，加速落實智慧交通創新發展。

SEMI 表示，GAAC 台灣分會今年 3 月剛成立，未來將聚焦整合相關車用電子產業，提升業界核心技術實力，並透過委員會作為互動合作的平台，協助台灣車用電子產業與國際趨勢接軌。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI 致力串聯汽車上下游產業鏈，發展智慧運輸有成，牌號「試 0001」自駕車日前已正式掛牌上路，相信 Volkswagen 將為 SEMI 注入新的研發能量，推動車用電子產業技術持續創新。

Volkswagen 電力 / 電子業務負責人 Rolf Zöller 認為，聯網及安全防護的電子系統是智慧及自動運輸的骨架，將是未來汽車產業成功的關鍵，而在複雜性系統、產品上市時間及成本管理等挑戰方面，半導體產業就像是模範生，相信能在其中找到協助汽車產業轉型的關鍵。藉由 SEMI 遍及全球的網絡影響力，半導體及汽車兩大產業未來勢必有更密切的合作。