ECB寬鬆+美中貿易戰樂觀 歐股明年可望創新高？

受惠於歐洲寬鬆貨幣政策、美中兩國有望達成貿易協議、以及英國可望有協議脫歐等因素下，多位基金經理及分析師認為，歐股預期將在 2020 年底升至歷史新高。

一項針對 20 多位基金經理、策略師和經紀人的調查報告顯示，歐股包括泛歐 STOXX 600 指數預計將在明年年底漲至 420 點的歷史新高，較週一收盤價上漲 2.9%。德國 DAX 指數也預期在 2020 年底漲至歷史新高，和週一收盤價相比上漲 3.6%。道瓊歐盟 50 指數也有望在明年底漲至 2015 年 4 月以來的新高。

Stoxx 600 指數日線走勢圖 圖片：investing.com

義大利券商 Anthilia Capital Partners 投資組合經理 Giuseppe Sersale 表示：「未來幾個季度，歐洲股票的前景良好。歐洲央行的量化寬鬆政策已經重新啟動，整體財務狀況非常寬鬆。」此外他也補充道：「隨著中國和美國邁向第一階段協議，英國硬脫歐的風險逐漸減弱，全球需求似乎正處於回升的初階段，宏觀數據也顯示出改善的跡象。」

報導中預期，STOXX 600 指數將於年底達到 405 點，較 2018 年的收盤價上漲 20%，也將是自 2009 年以來的最佳表現。DAX 和道瓊歐盟 50 指數也預計將在今年底分別實現年增 25% 和 23%。

今年的漲勢意味著歐洲股市似乎更容易受到貿易和英國退歐談判的不利結果的影響，尤其是現在估值與歷史平均水平相比已經有些捉襟見肘。

赫爾辛基 Evli Bank 高級投資經理 Tomas Hildebrandt 表示：「如果新的不確定性沒有出現，即使經濟成長尚未顯著回升，全球資金也將傾向於高風險資產，以期獲得回報。」