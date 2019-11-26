〈AITA大會〉成立四大技術委員會 加速晶片自主化開發

由經濟部、行政院科技會報指導下，台灣人工智慧晶片聯盟 (AITA) 今 (26) 日宣布成立 4 大關鍵技術委員會，包含 AI 系統應用、異質 AI 晶片整合、新興運算架構 AI 晶片、AI 系統軟體等，將結合產官學界，加速台灣晶片自主化、彈性化。

台灣人工智慧晶片聯盟會長暨鈺創 (5351-TW) 董事長盧超群表示，聯盟成立希望集結廠商、工研院與學界力量，將原來的水平分工轉變成垂直整合，將以往的單打獨鬥化為團體戰，結合台灣廠商共同搶攻全球 AI 商機。

盧超群進一步表示，今日成立 4 大委員會中，AI 系統應用首站將以台北京站百貨做為試驗場域，導入 AI 智慧監控，幫助人流控管；異質 AI 晶片整合，則將致力於整合多顆不同功能與製程的晶片，縮小體積、減少功耗、降低成本，同時提升系統效能。

盧超群指出，成立 4 大關鍵技術委員會並發表 AI 晶片產業技術規格後，將可望協助產業降低 AI 晶片 10 倍研發費用、縮短 AI 晶片 6 個月以上開發時程、提升 AI 晶片 2 倍效能，並建立自主專利，以促進台灣產業搶攻全球 AI 商機。

經濟部長沈榮津表示，台灣人工智慧晶片聯盟串起國內外主要半導體設計、製造、封測、軟體及 ICT 系統業者，至今會員廠商已逾 80 家，透過 4 項標準的設立，建立 AI on chip 生態系，加速晶片自主化、彈性化，有助於台灣廠商升級轉型、提升競爭力，

目前共計 85 家會員廠商參與台灣人工智慧晶片聯盟，其中 IC 設計廠商包含聯發科 (2454-TW)、創意 (3443-TW)、聯詠 (3034-TW) 等 41 家最多，半導體則有聯電 (2303-TW)、旺宏 (2337-TW)、南亞科 (2408-TW) 等 5 家，其他還包括封測、整合系統應用及終端裝置廠商、軟體、學研單位。