迎戰純網銀 華銀導入AI語音助理「用講的」就能轉帳

迎戰純網銀明 (2020) 年上線搶市，傳統實體銀行積極備戰，華南銀行將自家行動銀行導入 AI 系統，讓客戶可以「動口不動手」就能迅速進入正確頁面迅速完成交易，目標希望將 600 萬存款戶導入行動網銀用戶。

華南銀行 7 月宣布將自家的行動銀行 APP 新增 AI 語音助理功能，今 (26) 日舉行 AI 行動銀行上線記者會，用戶不管要轉帳、購買外匯、繳費、查詢信用卡帳單等網銀涵蓋的 100 多種功能，只要對著手機講出需求，即可立即跳到相關頁面完成交易。

華銀副總許柏林表示，過去客戶操作行動銀行，尋找交易介面通常要反覆尋找頁面，不但耗時便利度也稍嫌不足，為解決客戶使用行動銀行痛點，特別將網銀導入 AI 語音功能，結合 IBM Watson 用戶只要說出需求就能迅速將用戶引導至正確頁面。

舉例來說，假設小明想用行動銀行轉帳房租，只要打開手機 APP 對手機說出「我要轉帳給媽媽」，就會立刻跳到轉帳頁面，再說出轉帳金額確認後按下確定，就能完成轉帳。

許柏林指出，目前華銀行動網銀 25 歲到 35 歲年輕用戶高達 5 成，也就是約 50 萬客戶為行動網銀用戶，目前華銀客戶使用網銀匯款轉帳的超過 5 成，高於市場平均值。

為因應年輕人需求，華銀主管說，語音助理針對現代人常用建立詞彙庫，例如想要轉帳，除了對著手機說出轉帳外，也可用「打賞」、「給錢」、「匯款」等代替，未來銀行也會分析民眾常用詞彙持續增加詞彙數量，讓使用更貼近日常生活。

華銀經理吳振玉表示，華銀目前存款戶約 600 萬戶，僅 100 萬戶行動網銀、300 萬名客戶仍透過電腦操作網銀，希望透過導入 AI 語音助理，把更多存款戶引導成為行動銀行用戶。