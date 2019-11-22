習近平：貿易戰不想打 但也不怕打

中國國家主席習近平今 (22) 日在北京出席《彭博社》新經濟論壇時表示，希望在互相尊重及平等的基礎上，與美國達成第一階段貿易協議。這是他首度對可能與美國總統川普簽署的部分協議發表評論。
此外，《彭博社》報導也指出，習近平今日在北京與美國前國務卿季辛吉 (Henry Kissinger)、美國前財政部長鮑爾森 (Henry Paulson) 和川普前首席經濟顧問科恩 (Gary Cohn) 等知名國際人士會晤時說，「首先這件事 (美中貿易戰) 不是我們挑起的，我們不願打也不想打貿易戰。」
習近平表示，「必要的時候不得不打反擊戰，但是我們始終還是在積極爭取著不打。」
季辛吉則擔憂地指出如果美中貿易衝突就這樣發展下去，最終的結果恐怕將出現比在歐洲 20 世紀 (出現兩次世界大戰) 發生的情況更糟糕。
習近平已指出，如果必要中國會在貿易戰中進行反擊，不過目前雙方仍在積極協商避免貿易戰。
此外，習近平今日在會見 IMF 總裁 Kristalina Georgieva 時指出，中國經濟發展有著巨大韌性及潛力，中國經濟長期看好的趨勢不會改變。
他表示，目前全球經濟成長趨緩，下滑風險增加，保護主義抬頭，多邊主義和自由貿易面臨嚴峻挑戰，國際對 IMF 的作用有著更高期待。
習近平提到，希望 IMF 可以進一步改善國際貨幣及其治理體系，提高新興市場國家和發展中國家代表性和發言權。
他進一步強調，中國堅決反對貿易保護主義，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，希望 IMF 繼續在全球貿易議程中發揮積極作用，維護公平開放的全球金融市場。
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