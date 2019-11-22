習近平：貿易戰不想打 但也不怕打

中國國家主席習近平今 (22) 日在北京出席《彭博社》新經濟論壇時表示，希望在互相尊重及平等的基礎上，與美國達成第一階段貿易協議。這是他首度對可能與美國總統川普簽署的部分協議發表評論。

此外，《彭博社》報導也指出，習近平今日在北京與美國前國務卿季辛吉 (Henry Kissinger)、美國前財政部長鮑爾森 (Henry Paulson) 和川普前首席經濟顧問科恩 (Gary Cohn) 等知名國際人士會晤時說，「首先這件事 (美中貿易戰) 不是我們挑起的，我們不願打也不想打貿易戰。」

習近平表示，「必要的時候不得不打反擊戰，但是我們始終還是在積極爭取著不打。」

季辛吉則擔憂地指出如果美中貿易衝突就這樣發展下去，最終的結果恐怕將出現比在歐洲 20 世紀 (出現兩次世界大戰) 發生的情況更糟糕。

習近平已指出，如果必要中國會在貿易戰中進行反擊，不過目前雙方仍在積極協商避免貿易戰。

(圖片: AFP)

此外，習近平今日在會見 IMF 總裁 Kristalina Georgieva 時指出，中國經濟發展有著巨大韌性及潛力，中國經濟長期看好的趨勢不會改變。

他表示，目前全球經濟成長趨緩，下滑風險增加，保護主義抬頭，多邊主義和自由貿易面臨嚴峻挑戰，國際對 IMF 的作用有著更高期待。

習近平提到，希望 IMF 可以進一步改善國際貨幣及其治理體系，提高新興市場國家和發展中國家代表性和發言權。

他進一步強調，中國堅決反對貿易保護主義，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，希望 IMF 繼續在全球貿易議程中發揮積極作用，維護公平開放的全球金融市場。

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