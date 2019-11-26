路透：台灣AI初創獨角獸Appier 宣布D輪融資 獲近8000萬美元

《路透社》週二 (26 日) 報導，台灣人工智慧新創公司 Appier(沛星)，今日已宣布從最新的 D 輪融資中，獲得多家投資者共同挹注 8000 萬美元，將近 25 億台幣，其中包括了閎鼎資本 (TGVest Capital) 和厚安創新基金 (Hopu Investments) 等。

Appier 表示，這使得公司總籌得的資金總額達到近乎 1.62 億美元，其他的 C 輪融資投資者包括淡馬錫控股的 (Temasek Holdings) 旗下蘭亭投資國際 (Pavilion Capital International Pte Ltd)、新加坡風投企業 Insignia Venture Partners、集富亞洲 (JAFCO Asia)，以及宏誠創業投資 (UMC Capital)。

Appier 表示新一輪的資金，將用於推動數位行銷以外的 AI 領域，致力於業務轉型、全球市場擴張和招聘海外優秀人才。

Appier 成立於 2012 年，營業項目涵蓋人工智慧、資料分析與分散式系統等領域，2018 年推出結合 AI 的自動化行銷平台，平台可幫助電商透過人工智慧做出行銷決策。

自 2017 年獲得 C 輪融資以來，公司在全球業務覆蓋率、業務規模和產品組合皆給出強勁成績，目前在 12 個國家設有 14 個營業據點，員工人數超過 400 名。

據悉，Appier 在過去這五年的 A 輪至 D 輪融資中，總募得資金額達到 1.615 億美元，並且這幾輪融資中獲得了紅杉資本、軟銀集團和 LINE 集團的資金挹注，使其成為少數幾家從全球「巨頭」等級企業，獲得鉅額融資的台灣公司之一。

路透報導，儘管台灣是全球硬件製造技術供應鏈的重要組成部分，但台灣一向在技術創業方面的融資活動有限。

2015 年 2 月，Appier 被 FORTUNE 評選為「前五十大引領人工智慧創新之企業」。厚安創新基金 CEO 表示，他們預見 Appier 將成為全亞洲 AI 的先驅。