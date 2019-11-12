〈未來科技展〉聚焦醫材、AI技術 參觀人次目標衝破10萬人

科技部今 (12) 日舉辦 2019 未來科技展展前記者會，科技部部長陳良基表示，2017 年開辦未來科技展以來，2 年共吸引超過 7 萬次的參觀人潮，創造逾 4 億元產業新商機，今年聚焦在醫材、AI 應用、電子光電、智慧機械等技術上，預期今年參觀人次將上看 10 萬人。

陳良基表示，台灣產業結構必須轉型、提升價值，面對 AI 或 AIoT 趨勢，台灣需要持續強化創新研發力、補強軟體的競爭力，並結合新科技與新應用服務。

台北市電腦公會理事長童子賢表示，未來科技展聚焦在未來 10 年的科技願景，包含從食、衣、住、行、育樂，並結合物聯網 IoT、AI、5G，台灣在邁向少子化、高齡化的趨勢下，如何透過科技提升生產力、便利性，是未來重要的課題。

台灣物聯網產業技術協會理事長黃崇仁表示，台灣在科技領域在全球相當具有優勢，尤其是半導體產業在台積電 (2330-TW) 的帶領下，在全球占有舉足輕重的地位，面對未來 5G、AI、IT 趨勢發展，樂見政府帶頭做起，協助學校到產業的科技發展。

未來科技展今舉辦展前記者會也展示 5 大亮點，結合台大、清華、交大、國體大等學界單位，推出創新無線定位與追蹤系統、無毒智慧科技農業系統、運動訓練系統及其裝置、智慧隱形眼鏡系統之開發：以乾眼症診斷為例、個人特質整合語音互動之深度情緒辨識技術。

2019 未來科技展 (FUTEX 2019) 將於 12 月 5-8 日在台北世貿一館登場，結合台灣學研單位的創新研發能量，透過平台加速科研成果轉化為實際驅動台灣產業結構轉型、拉動下一波經濟成長的新引擎，今年也匯聚生技與新藥、醫材、AI 智慧應用、電子光電、智慧機械與新穎材料等 88 項突破技術。