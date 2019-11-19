〈聰泰法說〉因應AI、5G趨勢 將開發軟體平台搶商機

影像採集模組供應商聰泰 (5474-TW) 看好 AI 人工智慧商機及因應未來 5G 應用，針對不同領域今年陸續發表 4K、8K、低延遲、低功耗等產品，另外也建立 SDK(軟體開發平台) 蒐集影像並進一步利用 AI 分析。

董事長陳立民表示，聰泰共有 3 大產品線，採集卡、轉換器與嵌入式，而 AI 已經是趨勢，加上即將迎接 5G 商轉，目前將軟、硬體結合，把現有的產品朝 AI 化發展，如採集卡蒐集到的影像，進一步透過 AI 分析，

硬體部分，研發副總林宏沛指出，針對廣播、醫療、教育等領域，開發出 4K60 專業級採集卡、8K60 專業級採集卡，均具備超低延遲、低耗功等特性；軟體則建立 SDK，共同領域的影像可相互分析，能快速解決客戶問題，林宏沛指出，SDK 成立後，每天會接受 2000-5000 家客戶詢問。

至於軟、硬體落地應用，林宏沛表示，目前有與政府合作，於南部 4 個縣市各路口攝影機搭載 AI 技術，可分析 22 種不同車型，後台分析車流狀況、汽車待轉時間，再來控制號誌燈；未來更將取代導播，AI 影像能自動跟蹤球員，並切換較優的畫面。

林宏沛指出，從硬體導入 AI 技術，較新創公司更具優勢，在於公司營運狀況穩定成長，且有既定的客戶數，原有的硬體可直接升級。