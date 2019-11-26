僑銀預估：就算中美貿易談判失敗 新加坡股市仍將上漲

據《彭博》報導，華僑銀行 (Oversea-Chinese Banking) 研究主管 Carmen Lee 表示，由於目前新加坡股價估值偏低，且企業獲利及股利亦逐漸回升，因此，就算新加坡的兩大貿易夥伴，中國與美國之間的貿易協議無法如期達成，新加坡股市仍將不會受到太大的影響。

Carmen Lee 表示，目前新加坡股票現金殖利率高、本益比低，且股價估值便宜，因此，就算是在中美貿易談判失敗的最壞情況之下，新加坡海峽時報指數 (Straits Times Index) 於明年最多只會下跌 1%。

除此之外，目前新加坡股票現金殖利率、與新加坡 10 年期公債殖利率之間的利差，來到 2009 年來最高點，顯示企業獲利表現佳，而企業獲利的成長亦將會反應在股價的上漲。另外，花旗銀行和星展銀行分析師，亦在近日表示，隨著中美貿易緊張關係紓緩，以及全球經濟成長改善，預期新加坡企業的獲利將有望提升。

新加坡股票現金殖利率、以及海峽時報指數走勢

根據新加坡公佈的最新 GDP 數據顯示，第三季 GDP 成長率達到 2.1%，高於預期的 0.6%，顯示新加坡經濟正呈現穩健復甦的趨勢。

除此之外，目前新加坡海峽時報指數的本益比為 12.6 倍，低於 10 年期平均本益比 13.4 倍，顯示新加坡股市仍有漲幅空間。

另外，中美貿易於週二 (26 日) 傳出樂觀進展，據中國媒體報導指出，中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特海澤、以及財政部長梅努欽進行了通話，表示雙方針對第一階段協議，將會持續保持密切的溝通。根據 Carmen Lee 的預估，若是在中美貿易協議順利達成的最佳情況下，新加坡股市有望上漲 14%。

於週二 (26 日) 下午 16 時許，新加坡海峽時報指數為 3216.37 點，下跌 0.11% 或 3.64 點。而自今年年初以來，則是上漲了 5.82%。

新加坡海峽時報指數走勢圖



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