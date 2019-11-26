〈炎洲展望〉甩虧損事業包袱+轉單需求增溫 明年獲利將創近9年新高

台灣膠帶龍頭炎洲集團 (4306-TW) 膠帶業務受惠美中貿易戰轉單，營運從第 2 季起明顯升溫，加上陸續處分虧損事業，且子公司萬洲石化虧損也可望逐步收斂，明年營運將優於今年。法人看好，在本業擺脫包袱，營運穩定成長下，加上業外處分寧波薄膜產線收益挹注，炎洲明年 EPS 可望創近 9 年來新高。

炎洲目前三大事業體為製造事業、房地產事業與流通事業，其中，製造事業營收去年營收占比約 89%，房產事業則約 9%。而製造事業中，膠帶營收占比高達 52%，兩大主力產品分別為 OPP 膠帶與 PVC 膠帶，客戶涵蓋國際知名化工大廠，及美國零售商沃爾瑪 (Walmart)、家得寶 (Home Depot) 等。

由於膠帶業務客戶均為國外知名大廠，訂單量穩定，使炎洲一直以來膠帶本業營運表現均持穩，不過，炎洲表示，受到美中貿易戰影響，部分中國廠商無法供應需求，今年第 2 季起開始感受到 PVC 膠帶轉單效應，需求明顯增溫。

另一方面，炎洲近年來啟動「修枝剪葉」策略，追求營運獲利，而非營收成長，而由於中國薄膜事業表現不佳，營運頻虧損，近來已處分寧波炎洲薄膜設備。

除中國薄膜事業外，炎洲旗下生產丙烯酸產品的子公司萬洲石化，營運同樣持續虧損，今年產能利用率已由去年的 6 至 7 成，降至 5 成，除降低產能利用率外，炎洲並採取策略，逐步降低虧損，在產業供過於求情況始終未能改善下，也有計畫近 2 年內出售該事業，以維持本業營運表現。

房產事業方面，旺洲極品已銷售近 8 成，目前每月約貢獻營收 1 億元；旺洲逸品為 2 棟地上 26 層樓住宅，共 188 戶，坪數約 31 至 55 坪，總價帶落在 1100 至 2100 萬元，目前已啟動預售，預計明年動工，2022 年開始交屋並認列營收。

展望明年，炎洲表示，在陸續修枝剪葉後，已處分部分營運虧損業務，而萬州石化虧損也逐步縮減中，加上膠帶本業穩定成長，明年營運表現可望優於今年。

而由於炎洲將處分寧波炎洲 1 條薄膜生產線與相關資產，處分收益人民幣 2.34 億元 (約合新台幣 10.17 億元)，交易完成後，將貢獻炎洲每股純益上看 1.7 元，最快可望明年第 1 季入帳，挹注獲利表現。法人看好，明年在本業營運優於今年下，加上業外處分收益挹注，炎洲明年每股純益有機會創近 9 年新高。

炎洲第 2 季營運虧損，每股虧損 0.09 元，第 3 季本業獲利雖已明顯升溫，但受到匯損侵蝕，及業外認列出售產線處分損失、認列子公司萬洲石化虧損影響，拖累營運表現，僅達到損平水準，每股純益 0.01 元。前 3 季稅後純益 4100 萬元，年減 88%，每股純益 0.08 元。