和泰車全年可望賺進2股本 股價衝破600元改寫歷史新高

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 在 TOYOTA 兩款神車熱銷、再加上進口車 LEXUS 的強勁銷售推動下，法人看好今年全年有望首次賺逾 2 個股本，今 (26) 日盤中股價再飆出新天價，不僅突破 600 元大關，最高來到 605 元，榮登台股第六大高價股。

和泰車 4 月起陸續開賣大改款 TOYOTA ALTIS 和 RAV4，短短 8 個月帶動業績大增，並反映在財報上，累計前 3 季稅後純益 88.51 億元，年增 15.5%，每股純益 16.2 元。

法人樂觀看待，今年和泰車有望首次賺達 2 個股本，股價也因此大踩油門，4 月以來漲幅超過 60%，今日更改寫歷史高價。

由於新車款需求暢旺，日本母廠提高進口車款配額，包括 LEXUS 增加 1000 輛、TOYOTA 增加 3000 輛，使和泰車今年銷量從 13.1 萬台上修至 13.5 萬台，法人指出，由於過往都是接單量大於銷售配額，因此整體銷售狀況可望再優於原先預期。

除了汽車銷售，法人也看好和泰車的多角化經營表現，其中，和泰車持股 65.77% 的子公司和潤即將上市，和潤前三季稅後純益 17.06 億元，年增近 30%，每股純益 4.55 元，作為台灣汽車分期市場領先業者，其租賃和分期業務成長，對和泰車的挹注可期。

展望 2020 年，和泰車總經理蘇純興已表態，汰舊換新補助政策進入最後一年，買氣可望再增，同時，已規畫明年推出全新國產休旅車，明年「看不到不好的理由」。