千億人民幣資金待進場？MSCI擴大納入A股今盤後生效

今 (26) 日 A 股收盤後，MSCI 今年最後一次擴大 A 股納入因子，也是規模最大的一次將正式生效，中國大盤 A 股納入因子將從 15% 提升至 20%。市場分析表示，A 股納入 MSCI 的權重進一步提升，將為 A 股引入千億人民幣的資金流入。

具體來看，這次擴大納入因子調整，MSCI 中國指數將增加 204 檔 A 股股票，其中 189 檔為中盤股，同時中盤股納入比例將直接從 0% 提升到 20%。

今天盤後調整後，納入 MSCI A 股標的共有 244 檔大盤股和 228 檔中盤股，而納入的大盤股多為權值股、績優股、產業龍頭等，且產業集中在銀行、非銀金融、食品飲料和醫藥生物產業。

(資料來源: 華泰證券) MSCI 大盤指數成分股股票各產業數量分布

至於中盤股的分布產業與大盤股相當，但產業集中在醫藥生物、電腦、電子和化工產業，相比大盤股更傾向於新科技的產業。

(資料來源: 華泰證券) MSCI 中盤指數成分股股票各產業數量分布

根據 MSCI 的測算，在 11 月擴大納入因子後，中國 A 股在 MSCI 中國指數中的權重將達到 12.1%，在 MSCI 新興市場指數中的權重則達到 4.1%。

值得留意的是，2018 年 5 月 31 日收盤後，A 股首度納入 MSCI 新興市場指數，當時，滬深兩地指數分別上漲 1.78% 和 1.88%，滬深 300 指數則上漲逾 2%。

此後，在 2018 年 8 月 31 日、2019 年 5 月 28 日及 8 月 27 日收盤後，分別有三次 MSCI 的擴大調整。除了 2018 年 8 月 31 日收黑外，今年兩次擴大調整當日，滬深兩地指數均收高。

在資金流進 A 股方面，在歷次 MSCI 擴大調整後的一個月，北上資金均大量流入，最多一次淨流入近人民幣 650 億元。

根據 Wind 數據顯示，2018 年 6 月，北上資金淨流入人民幣 284.92 億元；同年 9 月，北上資金淨流入人民幣 175.79 億元。而 2019 年 6 月，北上資金淨流入人民幣 426.03 億元；9 月份，北上資金則淨流入人民幣 646.62 億元。

至於這次的調整，中信建投預計將帶來新增資金人民幣 2580 億元，大盤股和中盤股分別帶來的資金量為人民幣 1500 億元與人民幣 1080 億元，主動和被動比重分別為 80% 和 20%。

