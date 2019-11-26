法國官員：法國5G建設不會排除華為

法國當地時間 25 日，法國經濟與財政部長轄下國務秘書 Agnès Pannier-Runacher 在接受媒體專訪時表示，法國將不會跟進美國制裁華為的政策，將華為排除在法國 5G 網路市場之外。但法國將保留對所有設備製造商進行審查的權利，以確保不會存在任何潛在安全威脅。

她指出，法國並不針對某個特定設備製造商，也沒有設定「不得進入」條款，不會將任何企業排除在外。

針對華為設備可能存在「後門」的疑慮，Agnès Pannier-Runacher 提到，處理關於通訊設備的任何安全威脅，法國具備對所有通訊設備製造商「嚴格審查的能力」。

(圖片: AFP)

此外，她還說，目前在法國的移動通訊設備製造商中，華為的市占率為 25%，剩下的幾家則有愛立信及諾基亞等。而三星對於參與法國 5G 網路建設有興趣，但其目前在法國通訊設備市場還不是主流廠商。

法國電信監管機構 Arcep 將於本週四展開對 5G 頻譜的競標拍賣，該機構之前曾預計法國下一代 5G 移動網路商用將於明年開始，並於十年之後實現大規模商用。

Agnès Pannier-Runacher 在接受訪問時表示法國 5G 頻譜拍賣起標價為 21.7 億歐元。而該數字大幅超過 Arcep 提出的建議價格。不過她進一步強調這個價格是合理的。

但之前已有媒體報導，德國與意大利 65 億歐元的 5G 頻譜拍賣價格一度引起業內震驚，使法國四大電信運營商 Orange、Altice Europe 的 SFR、Iliad 和 Bouygues Telecoms 對過高的頻譜價格感到擔心。

電信商在投入 5G 初期就要花大筆巨資購買頻譜，買下後還有大量的 5G 系統布建成本，再加上電信業長期受價格戰的衝擊，5G 恐將使電信業者的利潤雪上加霜。此外，法國頻譜拍賣 21.7 億歐元還只是起標價，最終價格仍是未知數。

