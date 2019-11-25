匯頂旗下增設四家公司 對接NXP VAS全球業務

近期匯頂宣布將以現金 1.65 億美元買下 NXP 旗下的語音及音頻應用解決方案業務 (簡稱 VAS)，週日 (24 日) 匯頂公告已透過匯頂香港自有資金分別在荷蘭、比利時、法國、印度設立四家孫公司承接 VAS 業務。

在歐洲地區的三家孫公司註冊資本從 100 歐元至 50 萬歐元不等，至於在印度設立的孫公司註冊資本則為 10 萬盧比。

而印度部門經營範圍為從事電子產品開發，提供 IC 設計服務。在一般情況下，印度部門將參與全球市場產品的研發，最終產品會與匯頂共享。此外，印度部們還將支援當地客戶需求，以便部局關於匯頂軟體及硬體產品。

匯頂在荷蘭、比利時、法國、印度等國家成立孫公司後，將可藉其承接 NXP VAS 業務相關的固定資產、存貨、專屬技術及知識產權等，加速推動收購 NXP VAS 業務。

匯頂科技 CEO 張帆不久前透露，收購 NXP VAS 業務目前在進行中，按照計劃完成相關的政府審核及整合工作，計劃在明年第一季之前完成。

事實上，NXP 的 VAS 業務具備非常有競爭力的產品組合，包括智慧手機、平板都有 NXP 的 VAS 的產品。張帆認為，「未來對於這個業務的發展，我們從本質上相信語音是人和機器交流最自然的方式，後續我們業務的方向也會沿著這個大趨勢往下延伸。同時 VAS 的加入能夠幫客戶打造具有更強競爭力的、很強語音能力的智慧產品，包括手機、平板等可攜帶裝置。」

不過受到大股東減碼衝擊，今 (25) 日匯頂股價跳空開低後股價一路下探，截至上午 11:17 止，股價已逼近跌停價位，每股暫報人民幣 185.12 元，下跌人民幣 20.51 元，跌幅 10%。