〈財報〉惠普企業營收遜於預期 盤後股價大跌逾5%

週一 (25 日) 美國雲端伺服器大廠惠普企業 (HPE-US) 於美股盤後公布 Q4 財報，營收遜於市場預期，雖然獲利優於上季財測，但 IT 綜合部門營收年減 10.5%，財報喜憂參半，加上銷售週期拉長，拖累盤後股價大跌逾 5%。

週一 (25 日) 惠普企業上漲 1.96% 以每股 17.45 美元作收，而在盤後公布財報後，惠普股價大跌 4.53%，至每股 16.66 美元。

惠普盤後股價 (圖片：Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 72.15 億美元，年減 9.2%，低於市場預期的 74 億美元；

淨收入報 4.8 億美元，優於去年同期的虧損 7.57 億美元；

每股盈餘報 36 美分，優於去年同期的每股虧損 52 美分，也超越財測預估的 24 至 28 美分；

毛利率報 33.2%，較去年同期增長 250 個基點。

基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：

每股盈餘報 49 美分，優於去年同期的 43 美分，也優於市場預期的 46 美分，並超越公司財測預估的 43 至 47 美分；

毛利率報 33.3%，比去年同期提高了 260 個基點。

惠普企業執行長 Antonio Neri 在財報聲明中表示，2019 年會計年度全年營收達 291 億美元，毛利率報 32.6%，較去年同期增長 270 個基點。公司對於能夠持續獲利充滿信心，他指出今年公司財報強勁，透過嚴格的執行，提高了整體公司的獲利能力，並且大大超出財測展望，他表示：「公司獲利率和現金流都在加速增長。」

Neri 指出，惠普企業在高性能演算業務營收年增 15%，以及超融合系統業務年增率 25%，皆顯示了公司在 2022 會計年度營收有望達到年增率 1% 至 3%。

公司財測與展望：

惠普企業在 Q1 財測展望中，預估基於 Non-GAAP 每股盈餘為 42 到 46 美分，按 GAAP 計算每股盈餘為 20 到 24 美分；市場則預期為 42 美分。

惠普企業表示，其混合 IT(Hybrid IT) 業務的收入為 56.7 億美元，遜於去年同期的 63.4 億美元，低於市場預期的 57.4 億美元；其雲端智慧終端 (Intelligent Edge) 部門的收入為 7.23 億美元，也低於去年同期的 7.73 億美元；金融服務部門收入為 8.78 億美元，低於去年同期的 9.39 億美元；無線網路產品事業營收年減 6.5%。

公司對 2020 會計年度展望，按 GAAP 計算的全年每股盈餘為 1.01 美元至 1.17 美元。基於 Non-GAAP 稀釋後的全年每股盈餘為 1.78 美元至 1.94 美元，

Neri 表示過去幾個季度的收入一直呈現穩定，不過公司下半年，是受到了全球貿易的不確定性和一些地緣政治等因素影響業績。

今年以來惠普企業股價上漲了 31.95%，優於同期美股指數標普 500 上漲 25%。