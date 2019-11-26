盤前財經大事搶先讀2019年11月26日

今日操盤前瞻

法說會：利華、亞力、菱生、建通、信邦、群益期、耕興、元晶、福興

新股掛牌：晶呈科技

蘋果產品全變「印度製造」？充電器供應商斥資 85 億擴大印度產能

印度在美中貿易戰下受惠，蘋果除了計畫擴大在印度生產 iPhone 之外，品項也擴及充電器等設備，印度電子資通訊部週一 (25 日) 面對蘋果與其供應商在印度設廠的舉措深感樂觀與歡迎。閱讀全文...

路透：避免被列「匯率操縱國」 台灣擬擴大對美採購

《路透社》週一 (25 日) 援引消息人士報導，為避免明年被列入美國的匯率操縱國名單，我國中央銀行和經濟部已成立相關跨部會小組，密集討論對美商品之採購行動，力求削減貿易順差情況，降低被列入匯率操縱國的風險。閱讀全文...

聯發科攜英特爾推 5G 電腦 首批獲戴爾、惠普採用

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (25) 日宣布，將攜手英特爾，以最新 5G 數據機晶片，搶攻全球個人電腦、商用筆電市場，首批晶片已獲戴爾及惠普 (HPQ-US) 導入，預計 2021 年年初問世。閱讀全文...

10 月陸客來台人次腰斬 日韓客雙位數成長

交通部觀光局昨 (25) 日公布 10 月來台旅客共 93.9 萬人次，年減約 2.2%，其中陸客來台人次腰斬，僅 11.5 萬人次；不過，受日韓貿易戰影響，韓國旅客來台人次較去年同期大增近 4 成，日本旅客也成長逾 1 成，全年可望突破 200 萬人次大關。閱讀全文...

〈分析〉經濟放緩壓力大 中國可能成為下個零利率國家？

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌日前指出，從結構上看，中國非金融企業債務占比過高，且利率過高。考慮到現有債務負擔，已經擠出了新增信貸的有效需求，他認為，中國有可能成為下一個零利率國家。閱讀全文...



