另類狗股理論 專門投資過去一週美股跌幅最大個股

如果要驗證「狗股理論 (Dogs-of-the-Dow)」和逢低承接的投資策略有效，最近有支 ETF 是個不錯的例子，它押注美股過去一週最大的輸家。

The Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN-US)，股票代碼為 UTRN，正巧與英文「逆轉 (U-Turn)」近似，主要投資標準普爾 500 指數一些表現最差的股票，每隔幾天就轉換其最高持有個股。它買進前一週標普 500 指數表現最差的 25 支股票，並將它們加權平均。

這種押注策略的目標，是看好這些股票中的大多數會在落後大盤一週內出現短期回升或逆轉。結果，這個策略居然非常有效。

UTRN ETF 今年的表現優於標普 500，其漲幅接近 30%，而標普 500 的漲幅約為 25%。這支 ETF 於 2018 年 9 月推出，其基礎指數是依據溯自 2006 年的計算而來。自 2006 年以來，該指數的表現已是標普 500 指數的 2 倍以上，並且在過去 13 個曆年中有 11 次表現優於道瓊工業指數。

Vesper Capital Management 總裁兼創始人 John Thompson 表示，每週轉換持股可以避免被卡在長期下滑的股票中。他與西維吉尼亞大學金融學教授 Victor Chow 共同開發出這支基金，後者研究了短期股價波動下的投資人行為。

這種操作法與著名的「狗股理論」不同。狗股理論的投資人買入道瓊指數在曆年結束時股息殖利率最高的幾支股票，並持有一年。由於股息殖利率是將股息除以股價來計算的，因此表現不佳的企業如果股價下跌，其殖利率往往會更高。

Chow 說，他的研究主要關注投資人由於利空消息而大量拋售股票的情況，這可以創造一個短期的買進機會。「人的本性是避免損失。但在對負面信息反應過度後，股票拋售速度過快。導致價格下跌太多，為短期反彈奠定了基礎。」

他指出，這種投資策略在幾年前是不可能做到的，因為交易成本非常高。但現在，許多經紀商將交易費大幅度削減，甚至零手續費。

Thompson 說：該基金也善用了許多短期投資人不太重視股票估值和企業基本面的事實。

由於這支 ETF 對新持股的權重均等，因此一兩支表現不佳的選股不太會損害整個基金的回報率。

截至 11 月 22 日，U-Turn ETF 的 5 大持股是網路旅遊公司 Expedia (EXPE-US)、工業用品製造商 WW Grainger (GWW-US)、工具巨頭 Stanley Black & Decker (SWK-US)、地方銀行 Zions (ZION-US) 和保險公司 Unum (UNM-US)。而它們在 10 月底時沒有任何一支是該 ETF 的最大持股。