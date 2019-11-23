 Uber自IPO以來 下滑逾30% 華爾街仍喊買

全球共享叫車平台 Uber (UBER-US) 在 11 月上半月股價累計滑落 15%，但又在過去三日上漲 9%，本週一 (18 日)Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 以每股 26.75 美元的價格，購買了 25 萬股 Uber 股票，約合價值 670 萬美元。

週五 (22 日)Uber 上漲 0.34%，收在每股 29.56 美元。Uber 在今年 5 月份，以每股 45 美元的價格 IPO 上市，但近幾週 Uber 股價逐漸下滑至每股 30 美元以下，股值損失近三分之一。

Uber 股價 (圖片: Investing)

Uber 股票閉鎖期於 11 月 6 日結束，使當日該股下跌 3.85%。前一天，由於持續虧損，優步股價下跌 9.9%。

Stifel 分析師 Scott Devitt 週五 (22 日) 將其對 Uber 股票的評級，從「持有」上調至「買入」，將 Uber 目標價定在每股 34 美元。

Devitt 指出，美國乘車共享市場，競爭加劇的速度快於市場預期，目前市場主要被 Uber 和 Lyft 瓜分， 不過 Devitt 強調，Uber 的乘車率正在提高，他預期 Uber 能在 2021 實現獲利。

他還指出，Uber 似乎也有意願放棄 Uber Eats 的業務，因為其在美國的低市占率，因此讓公司核心共享乘車業務，更具建設性。

他寫道，Uber 訂車率和獲利依然強勁，Uber 知名度 IPO 以來有所提高，我們認為其股票的價值將超過 50 美元。

38 位分析師中，有 25 位建議「買入」 Uber 股票。另外有 12 家股票建議「持有」，而只有一名華爾街分析師對該股看跌。平均股票目標價為每股 44 美元，較昨日收盤價高 50%。