Cramer怒批美媒高捧習近平：中國才是貿易協議的敵人 不是川普

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週一批評，許多美媒太過厚愛中國領導人習近平，事實上，中國對達成中美第一階段貿易協議越來越不給力，中國才是貿易協議的敵人，而非川普。

Cramer 在《Squawk Box》節目上批評，主流媒體誤認為「習近平是熱愛民主的偉大中國人、WTO 的成員，而我們的總統卻是個狂人」，但其實「中國才是敵人，只有熱愛習近平的主流媒體才會這麼說。」

根據隸屬於中共官媒《人民日報》旗下的《環球時報》週一報導，中美非常接近達成第一階段協議。該報也在推特上發文，稱中國仍致力推進「第二階段」甚至「第三階段」的貿易協議談判。

Cramer 指出，持續近 2 年的中美貿易戰打得越久，川普政府的姿態就越強硬。

「我們想獲得真正的協議，就要有『不簽拉倒』的心態，這是唯一途徑，我們不能妥協，因為我真的認為中國經濟狀況不佳，我們才是經濟狀況好的那方。」

中美雙方都在觀望 12 月中旬前的談判進展，因屆時美國將啟動中國進口貨品新一輪關稅，包括蘋果在內許多美國企業一直試圖遊說美政府能將其排除在外。

上週美國參眾兩院火速通過支持、保護香港民主的法案，接著週六香港大選前，國國家安全顧問 Robert O’Brien 表示，美國仍希望與中國達成第一階段貿易協議，但美國政府不會對香港抗議者的困境視而不見且讓中國繼續侵蝕香港享有的自由。爾後，香港大選結果揭曉，民主派大勝，親中的建制派慘敗。