日本、南韓將協調12月在中國舉行領導人高峰會

週六 (23 日) 日本、南韓政府表示，將會啟動安排日本首相安倍晉三 (Shinzo Abe) 與南韓總統文在寅 (Moon Jae-In) 在 12 月於中國舉辦雙方的領導人高峰會，外界關注，雙方將可能就日韓貿易戰、軍事情報交換 (GSOMIA)，以及日本二戰期間強徵韓國勞工等議題，來交換意見。

《彭博社》報導，一名不願具名的日本官員表示，南韓外交部長康京和、日本外相茂木敏充 2 人已同意，將協調安倍晉三與文在寅在 12 月份的中國三邊會議上的空檔，安排 2 人會面。

據日本《共同社》、《每日新聞》等指出，自從 2018 年十月份南韓法院判日本企業需賠償二戰徵用勞工一案之後，日本政府即採取了不接受二國領導人會晤之政策方針，隨後日本政府於今年 7 月份向南韓祭出半導體原料出口管制之措施，南韓則於 8 月份宣布不再與日本續簽軍事情報交換 (GSOMIA) 協定。

但週五 (22 日) 南韓意外地放棄終止韓日軍事情報保護協定 (GSOMIA) 之決定，意味著南韓將與日本續簽 GSOMIA，而這也為兩國領導人會晤留下了轉圜之餘地，雖然亦有消息人士表示，南韓願意續簽 GSOMIA 主要是受到美國政府施壓。

而外界關注，若日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅在 12 月成行舉辦領導人高峰會，那麼估計雙方將就日韓貿易戰、軍事情報交換 (GSOMIA)、日本二戰期間強徵韓國勞工等議題，來交換意見。

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