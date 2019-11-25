生產過剩 亞洲液化天然氣價格年跌43%

由於供應於求，亞洲液化天然氣 (LNG) 的價格已較一年前下跌了 43%，分析師表示，有鑑於激烈的競爭和全球經濟放緩，近期內上漲的空間會很小。

亞洲天然氣現貨價格已從去年同期的每 Btu(British thermal unit)10 幾美元降至 5.7 美元左右。2014 年冬季，液化天然氣的價格更曾接近 20 美元。天然氣價格的下滑，其很大程度是由於美國、澳洲和其他地區對於新天然氣的生產而導致。

今年 5 月，美國的 Cameron LNG 開始在路易斯安那州進行天然氣全面生產，接著在今年秋天，Freeport LNG 也開始進行德州的生產計劃。而相關生產計劃目前也正在澳洲和俄羅斯等地執行中。

然而，由於美中貿易衝突，全球經濟面臨放緩。大型客戶對電力的需求也隨之放緩，此阻礙了液化天然氣的成長。其導致一些歐洲國家和中國等進口商的庫存增加。在需求下降的夏季，亞洲現貨價格更跌至 4 美元左右的三年新低。

液化天然氣持續處於低檔 (圖片: 日經)

對於某些人而言，液化天然氣價格下跌也拖累了收益。日本九州電力因其液化天然氣氣庫存而導致 130 億日元 (1.2 億美元) 的銷售虧損。電力需求下降導致火力發電廠的開工率連帶降低，而液化天然氣的庫存仍維持高檔。促使該公司以低於原先支付的價格轉售天然氣。

東京燃氣 (Tokyo Gas) 也受到影響，該公司的澳洲液化天然氣生產計劃 Ichthys 也面臨 76 億日元的资產减值損失。該公司將虧損歸咎於較低的價格預測和較低的 LNG 銷售潛在利潤。

大阪燃氣顧問 Yasuo Ryoki 在 11 月 1 日由《金融時報》於東京舉辦的 FT 商品全球峰會上表示：「如果液化天然氣價格長期維持低位，開發項目可能會停止」

據報導，為減少對煤炭的依賴，中國正在進口更多的液化天然氣。市場觀察家表示，隨著全球市場環境發生巨大變化，諸如日本等液化天然氣的大型消費國，將需要一種將供需波動納入考量的採購戰略。