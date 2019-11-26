能源盤後—OPEC+會議前 市場預期擴大減產 原油盤旋2個月高點

週一 (25 日) 交易，原油價格經歷大部分時間走低後，午盤拉回收高，在過去 4 個交易日中已有 3 日收高。

AXI Trader 的亞洲市場策略師 Stephen Innes 表示，原油仍接近上週四創下的 2 個月高點，係因 3 種有利因素推動：「中美貿易談判樂觀、OPEC + 遵循度提升，以及美國宏觀數據穩健，多頭應會持續回應這一切。」

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 24 美分或 0.4%，收每桶 58.01 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 26 美分或 0.4%，收每桶 63.65 美元。

中國政府週日發布一份文件，呼籲加強對知識產權的保護，此舉更加推動中美貿易前景樂觀的基調。

原油上週四登上 2 個月高點後，走勢又變波動至當週收低，因為中國國家主席習近平表示，中國希望與美國達成貿易協議，但也不怕「反擊」以捍衛自身利益。

Innes 表示，「交易者將尋找任何正面跡象，看中美是否可能在 12 月 15 日美國預計加徵更多關稅之前，進行面對面的貿易談判。」

最前月 WTI 原油期貨契約價格上週收低 0.1%；Brent 原油期貨價格上週收高約 0.1%。

Hantec 分析師 Richard Perry 表示，「因為 WTI 原油期貨價格在上週四登上高點，多頭廣泛處於控制中。」他將 WTI 近期阻力點定在 58.65 美元，接著是 59.40 美元，並認為「走勢會持續出現更高的低點、更高的高點，因此逢低買進的策略正是時候。」

原油價格近期漲勢歸功 OPEC + 的減產行動讓今年迄今原油供應量下降，但美國頁岩油產量的增加，加上原油需求放緩，抑制了原油價格漲勢的進展。

這些均是 OPEC + 下個月 5-6 日維也納會議的重大討論議題。今年迄今 Brent 原油價格漲幅約 19%，自 2018 年全年近 20% 跌幅復甦回來。

OPEC 成員對減產協議的遵循度提升，原定明年 3 月到期的減產協議預計延續，加上美國產量增長速度放緩，這些勾勒了原油看漲前景。此外，Baker Hughes 上週五又公布，美國原油活躍的鑽井平台數量連續第五週下降，上週減少 3 個至 671 個，更增添樂觀氣氛。

ING 策略報告指出，「市場預期 OPEC + 會採取一些行動，有鑑於明年上半年供應充裕的程度，他們得加深減產並將減產協議延續至 2020 年 6 月底，因為如果不這麼做，原油價格恐怕會更低。」

但他們補充，本週的價格上漲「可能會對 OPEC + 成員傳達了錯誤訊息，或許讓他們誤以為不需要加深減產。」

其他能源商品

12 月交割的汽油期貨價格逆轉上漲 0.1% 不到，收每加侖 1.6748 美元，上週收升 2.4%。

12 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.7%，收每加侖 1.9443 美元，上週收低約 1%。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 5%，收每百萬 Btu 2.5310 美元，上週收低約 0.9%。

由於感恩節後，天氣預計回暖，天然氣期貨價格進入低谷。