能源盤後—中美談判進展未朗 OPEC無新消息 原油自2個月高點回落 WTI本週收低

週五交易，原油期貨價格收低，自前一日登上的 2 個月高點下滑，WTI 原油期貨價格本週小跌。

Price Futures Group 高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「繼前 2 日上漲後，市場出現一些回落。中國領導人習近平週五提到，中國希望在公平平等的基礎上與美國推進第一階段貿易協議，不怕『反擊』以保障自身利益，這令大眾再次擔憂貿易協議的進展。」

由於 OPEC + 同意下個月開會時延長目前的減產協議，原油週五稍早找到支撐力。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 81 美分或 1.4%，收每桶 57.77 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 58 美分或 0.9%，收每桶 63.39 美元。

本週 WTI 原油期貨最前月契約價格收低 0.1%，Brent 原油期貨本週收升 0.1%，這兩者週四收盤均創 9 月 23 日以降最高點。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，由於 OPEC 延長減產消息一放出來就賺到錢的交易者在此時收割，價格最終看到賣壓。

因報導指出，OPEC + 預計 12 月召開會議時，將目前明年 3 底到期的減產協議延長至 2020 年中期，帶動本週稍早漲勢。

「現在因為缺乏確認或可靠的消息，市場改採觀望態度，先前價格因傳聞而帶動上漲的力道也打折了。」

但即便如此，「OPEC 提高協議遵循度、預計延長減產協議，加上美國生產成長放緩，這三重力道確實讓原油前景看漲。」

油田服務公司 Baker Hughes 週五公布，本週美國活躍的原油鑽井平台數量連續第五週下降，本週減少 3 個至 671 個。

然而，一些分析師認為，只是延長目前的減產協議將無法支撐市場，因為他們看到明年供應過剩的跡象。

Jefferies 分析師 Jason Gammel 表示，「現在一切還沒定案，但越接近會議時間，可能會有更多討論，OPEC + 仍有可能擴大減產幅度，但一些 OPEC 成員國能源部長、OPEC 秘書長、俄羅斯石油公司等均表明維持現狀。」

「因此，我們估計市場明年上半年會持續供應過剩約 90 萬桶 / 日，因此明年上半年每桶 58 美元的估計有下行風險。」

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