澳洲首船液化天然氣抵台 中油：2021年自有油氣占比估達3.43%

中油今（14）日宣布，參與澳洲普陸氣田自產液化天然氣進入收成期，第一船已於 12 日運抵台灣；中油董事長歐嘉瑞表示，普陸案為新南向政策開啟新的一頁，將能有效提高自有油氣占比約 1%，2021 年進入生產高峰期，占比可望提高至 3.43%。

中油指出，普陸液化天然氣開發案位於西澳布魯姆 (Broome) 東北方 475 公里處，其浮式液化天然氣船結合天然氣接收、處理、分離、液化、儲存及輸出等作業於一船，是世界最大的浮式液化天然氣 (FLNG) 計畫。

中油表示，2013 年參與普陸氣田開發案，從去年 12 月開井生產後，第一船凝結油、液化天然氣及液化石油氣分別於今年 3 月、6 月及 7 月啟運。中油分得第一船液化天然氣於本月 5 日由浮式液化天然氣船完成裝船啟運，12 日運抵高雄永安港。

歐嘉瑞指出，普陸案為新南向政策開啟新的一頁，2021 年將進入生產高峰期，依參加比例 5% 計算，預估每年約可分得液化天然氣、液化石油氣及凝結油合計約 280 萬桶油當量，將能有效提高自有油氣占比約 1%，可從去年的 2.17% 逐年提高至 2021 年的 3.43%。

普陸液化天然氣開發案經營人為荷蘭殼牌 (SHELL) 公司，其他合作公司包括日本 INPEX 公司及韓國 KOGAS 公司。中油強調，未來將持續於具油氣潛能國家及地區，積極拓展油氣探採業務，期能擴增自有油源，穩定能源供應。