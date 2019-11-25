英特爾Q3 FLASH營收季增37% 增幅全球之冠

研調機構 TrendForce 今 (25) 日出具報告指出，第 3 季 NAND Flash 受惠年底銷售旺季，加上客戶因應美中貿易戰提前拉貨，6 大供應商營收皆出現正成長，其中，英特爾受惠 SSD 出貨大增，帶動營收季增 37.2%，季增幅居 6 大廠之冠，三星則穩坐全球第一；第 4 季隨著市場需求持續回溫，各供應商獲利可望逐步改善。

展望第 4 季，TrebndForce 認為，鎧俠 (舊稱 Toshiba) 四日市廠區跳電事件衝擊後，NAND Flash 合約價止跌反彈，加上旺季市場需求回溫，有助供應商獲利改善。

回顧第 3 季，TrendForce 表示，NAND Flash 除受惠旺季備貨潮，供應商庫存水位也改善，抵銷以價格走跌的壓力，加上合約價跌幅收斂，驅動第三季整體營收季增 10.2%，達 119 億美元。

依第 3 季市占率來看，依序為三星、鎧俠、威騰、美光、英特爾、SK 海力士，值得注意的是，英特爾第 3 季市占自第 2 季 8.7%，提高 2.2 個百分點，上升至 10.9%，也擠下 SK 海力士成為市占排名第 5 名。

TrendForce 表示，英特爾第三季受惠於 Enterprise SSD 與 Client SSD 出貨提升，位元出貨量季增逾 50%；另一方面，雖然客戶採用更多新製程以及高容量產品，平均銷售單價仍有超過 10% 的下跌，整體而言，第 3 季記憶體相關營收約 12.9 億美元，較上季大幅成長 37.2%。

SK 海力士則因第 2 季位元出貨大幅成長 40% ，第 3 季位元出貨放緩，季減 1%，但受惠價格穩定及晶圓產品銷售比重下降，平均銷售單價較第 2 季上漲 4%，NAND Flash 營收達 11.46 億美元，季增 3.5%。

此外，TrendForce 指出，鎧俠雖受四日市廠區跳電影響，但受惠旺季需求拉升，與蘋果新機備貨需求帶動，位元出貨仍較第 2 季成長逾 20%，但平均銷售單價下跌約 5%，整體營收僅季增 14.3%，約 22.27 億美元。

產能方面，鎧俠四日市廠區已恢復全線營運，但仍影響今年位元產量成長幅度，低於其他競爭者；在 2020 年規劃方面，岩手縣 K1 廠已在 10 月竣工，預計最快明年上半年提供產出，有助於位元產出的市場占比，回到跳電前水準。

整體而言，三星、鎧俠、威騰、美光、SK 海力士在今年或明年皆有擴增產能的規劃，僅英特爾維持原產能至年底，因此對於第 3 季營收僅差距 1.45 億美元的 SK 海力士，將有機會在今年年底、明年超越英特爾，重返市占第 5 名。