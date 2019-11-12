BMW、保時捷新車密集交車期 汎德永業Q4營收加溫

進口車商汎德永業 (2247-TW) 前 10 月合併營收達 266.33 億元，轉為正成長 0.4%，汎德永業表示，新車延遲到港遞延效應逐漸發酵，尤其是 BMW 三款新改款車詢問度高，本季開始交車，同時，保時捷主力車款 Cayenne Coupe 高性能跑旅車將自本月起大量交車；法人看好，第四季營收有望創今年單季最高，營運倒吃甘蔗可期。

汎德永業指出，9 月受颱風影響，導致部分新車延遲到港，遞延效應已自 10 月開始顯現，本月起 BMW 2020 年式新車將陸續到港，交車數量明顯成長，第四季營收動能無虞。

另一方面，BMW 新車買氣暢旺，主力車款 320i M Sport 自發表以來詢問度極高，預售情況良好，新車到港後本月將開始陸續交車，同時，新改款的 1 系列房車和 X 系列入門款休旅車 X1 均在本季交車，進一步推升業績成長。

同時作為保時捷主要經銷商，汎德永業指出，受颱風遞延效應影響，部分新車延到 10 月交車，今年主力車款 Cayenne Coupe 高性能跑旅車將會自本月起大量交車，成為挹注營收成長新動能。

汎德永業看好保時捷在國內市場的成長性，全球首間 Porsche NOW 快閃概念店日前已於台北信義新天地 A9 館登場，11 月將於台南南紡購物中心開設第二間快閃概念店，期藉此擴大在南台灣的銷售動能。

汎德永業前 10 月維修保養業務占整體營收比重突破 12%，維持穩健成長表現，隨著新車銷售，看好售後維修保養需求量因此同步攀升，未來將增設結合銷售和售後服務全功能廠，以提升毛利率。