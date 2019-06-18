〈車市〉汎德永業喜迎新車改款大年 有望拉升豪華車市占

進口車商汎德永業 (2247-TW) 於今 (18) 日召開 2019 年股東常會，在去年維持連續 6 年賺逾 1 個股本後，汎德永業董事長唐慕蓮表示，改款新車陸續上市有效拉升前 5 月業績，而第二季起陸續發表上市的 BMW Luxury Class 頂級車系，以及下半年 BMW、MINI 和 Porsche 將陸續有新車上市，樂觀看明年將搶回更多的豪華車市占。

汎德永業去年因代理的 BMW 品牌改款新車較少，而競爭對手包括賓士、LEXUS 均推出多款新車，使獲利表現不如 2017 年，不過，隨著去年第四季 BMW 發表豪華休旅車 X4 和 X5，有效帶動買氣，今年前 5 月合併營收已回升至 131.26 億元，年增 7.69%。

展望後市，全新 BMW X7 休旅車和全新改款 BMW 大 7 系列、MINI 60 週年限量紀念版、Porsche 新改款運動化休旅車 Macan，以及全新世代 911 跑車將陸續登場，汎德永業指出，在原廠全力支持台灣市場並保證銷售配額數量無虞下，有助明年將搶下更高的豪華車市占率。

另一方面，新車銷售增加也同步帶動售後服務需求，汎德永業說明，去年新開的台南永康 5S 全功能旗艦展示服務中心和高雄楠梓 Porsche 全功能展示中心已開始貢獻營收，成為另一大穩定挹注營收和獲利的來源。

而目前汎德永業證規劃全新 BMW 高雄新生廠以和 Porsche 內湖潭美廠，預計分別於今年第四季和明年第一季落成啟用。

汎德永業於今日股東會通過每股配發現金股利 7.5 元，配息率 70%，以今日收盤價 202 元計算，現金殖利率 3.7%。