【群益投顧】低基期大型股輪彈，惟指數權值股走疲，大盤小跌作收

一、盤勢分析

美國國家安全顧問歐布萊恩（ Robert OBrien）上週六 (23 日) 表示，今年年底之前，美國與中國大陸仍有可能達成第一階段的貿易協議。今 (25) 日美指數期貨電子盤亞洲盤開盤跳空開高，也帶動台股大盤跳空開高，早盤衝高遇短期均線反壓後，一度拉回接近平盤，所幸在中線基期偏低的聯電、面板雙虎與短期基期偏低的大立光及聯發科等走高帶動下，指數在 10 點前後仍一度創盤中高點，惟尾盤在權值股鴻海、台積電等走跌翻黑拖累下，指數以小跌作收。

二、盤勢預估

就大盤指數日 k 線技術面做觀察，過去 2 個多禮拜指數在 12 日線上下來回波動、但仍守住月均線，指數呈現區間震檔整理格局。不過由於 11800 點上下面臨頗重技術面反壓，從美股的格局預估搭配台股政策偏多與基期偏高等多空因素交錯下，預估短期台股將是區間或區間偏多震盪格局； 雖然指數格局仍屬中性 (偏多)，但市場追高意願不高，上檔風險意識漸增下，階段選股建議留意股價基期與業績展望題材。另一方面，從今日台積電走跌、聯電盤中強漲的歷史經驗推估，也一定程度反映上述指數格局發展的可能性；過去 10 年，不管是 2009 年 9 月初前後、2014 年 5 月初前後，還是 2018 年 3 月底前後，當聯電發動第二波上攻走勢，台積電都接近(或進入) 漲多整理的階段，相關發展顯示，基期補漲股為階段主要受惠資金挹注的方向之一；台積電到上禮拜為止已連漲十周，創 1994 年上市以來最長的連漲紀錄，且市值超越三星電子，成為亞洲最有價值的科技公司，歷史經驗來看，頻創紀錄對股價後續的漲升力度通常是包袱而非加冕保證。鴻海集團近期動作頻頻，除了鴻海集團嘉年華將於明 (2020) 年 1/22 登場外，鴻海也破天荒由董座親上第一線與海外投資人溝通，董事長劉揚偉上周首度親自出席海外投資人論壇，向國外投資人說明鴻海未來轉型升級「Foxconn 3.0」與提升毛利率至 10% 的長期方向。不過就股價表現而言， 11 月上旬以來， 鴻海 (2317) 股價陷入震盪整理態勢，反而是集團旗下的亞太(3682) 、瑞祺電通(6416) 、廣宇 (2328)、榮創(3437)、友威科(3580) 等輪動強漲； 相對而言， 與鴻海同時領先於 10 月上漲的鴻海集團股如臻鼎 - KY(4958) 、京鼎 (3413)、訊芯 - KY(6451)、天鈺(4961) 等，11 月上旬前後以來，亦陷入拉回整理態勢，然其中設備股帆宣(6196) 繼 10 月強漲後，近期仍持續進一步走強，而 3Q 業績旺季不旺的 GIS-KY(6456)，則是鴻海集團股當中少數破 9 月低點的個股，顯示階段市場轉趨更嚴格看待業績的展望趨勢， 風險意識相對升高。

三、強勢股

電子：信驊 (5274)、華新科 (2492)、群創 (3481)、亞太 (3682) 非電子： 亞德客 - KY(1590)、台橡 (2103)、精華 (1565)、美食 - KY(2723)

◆本文係研究員對大盤之看法， 僅供參考， 不做進出依據

