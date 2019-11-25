台股盤後—權值股熄火小跌5點11600點得而復失 成交量縮至1122億元

台股今 (25) 日開高走低，盤中一度衝高收復 11600 點，但台積電、鴻海等權值龍頭股攻勢熄火轉弱，蘋概族群賣壓出籠股價拉回，靠著光電與半導體設備廠族群力撐，盤中在平盤之上震盪後尾盤拉回，終場小跌 5.22 點收在 11561.58 點，成交量僅 1122.97 點。

主要亞股今天普遍隨美股走高，尤其港股在泛民主派大勝、反送中對立氛圍可望緩解，激勵港股反彈大漲逾 400 點，台股今天改由光電族群、鴻家軍與半導體設備廠族群領軍點火，但仍不敵賣壓攻勢，終場小跌 5 點作收。

台積電站上歷史新高後，股價呈現漲多拉回，終場下跌 2 元收在 307 元，不過包括家登、帆宣與世禾等半導體設備廠，股價卻逆勢翻揚，家登股價漲停關門收在 146 元，帆宣漲幅逾 7%，帶動股價站上 70 元關卡，世禾也有 6% 以上漲幅，股價收在 47.8 元。

鴻海在外資反手轉賣後股價持續平盤整理，今天股價下跌近 2% 失守 90 元關卡收在 89.6 元。鴻家軍個股表現漲跌互見，樺漢、京鼎盤中平盤震盪，但尾盤小跌作收；臻鼎 - KY 盤中漲逾 5% 尾盤小跌 0.37%，收在 137 元，亞太電與群創則相對持穩，分別上漲 3%、2.9%。

蘋概族群中包括可成、欣興、景碩、和碩與緯創同步面臨漲多拉回修正，跌幅均逾 1% 以上，緯創則平盤震盪小跌 0.86%，股價收在 28.95%。

光電族群在大立光領漲下，包括東貝、玉晶光、億光與茂林 - KY 股價上揚，茂林 - KY 今天恢復信用交易，推升股價盤中衝上漲停關門，股價收在 110 元，新世紀大漲逾 6%，東貝也有近 4% 漲幅。

法人表示，外資一改先前大幅買超態勢開始賣超調節，部分漲多個股面臨拉回整理壓力，由於 MSCI 調降台股權重將在明 (26) 日生效，台股資金恐面臨排擠效應衝擊，加上美中貿易談判變數仍多，權值股賣壓不小，大盤短線恐持續高檔震盪整理。