連漲十週！台積電市值超越三星

隨著台積電股價飛漲，且截止上週為止更是連續上漲十週，帶動了台積電 (2330-TW) 市值超越了三星電子。

上週五 (22 日) 台積電市值即超越三星達約 2620 億美元，超過三星電子市值 2610 億美元，市場普遍看好 5G 和雲端運算時代的晶圓代工需求，故台積電市值正持續顯著提升；而截至週一 (25 日) 午盤，台積電維持在平盤附近。

台積電股價週度表現 圖片：Bloomberg

市場分析，台積電市值顯著走高，主要與全球半導體生態系統的變化有密切關係，目前台積電為英特爾 (INTC-US)、高通 (QCOM-US)、Marvell (MRVL-US) 製造晶片，而隨著手機時代的到來，高性能及高節能的應用處理器 (AP) 越顯重要，故台積電的高端晶圓製造技術與量產能力，將能幫助台積電在市場內取得大量訂單。

台積電市值走高還歸因於一件事，就是格芯 (GlobalFoundries) 宣布放棄進軍 7 奈米製程，而從格芯流出的高階晶片訂單，也令台積電更為擴大在晶圓代工市場之影響力。

台積電已在 Q3 的法說會上宣布，增加於今年度資本支出至 150 億美元，較上一年增加 50%，且台積電已經完成了 3 奈米工製程的產品路線圖，並預計至 2024 年 2 奈米製程可望投產。

儘管三星電子有完善的產品組合，例如家用電器、智慧型手機、記憶體、晶圓代工製造，但該公司在晶圓代工領域的市占率仍以 18.0% 遠遠落後於台積電的 49.2%，在晶圓代工領域上，三星仍是難以跨越台積電。

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